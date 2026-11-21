Erzurumspor FK ile Göztepe 5. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile Göztepe karşılaşacak. İki ekip ligde geride kalan haftalarda benzer performanslar sergiledi; bu randevu hem puan hem de moral açısından belirleyici olabilir.

takımların ligdeki konumu:

Erzurumspor FK, ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 14 puanla 12. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi Göztepe ise 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 15 puanla 10. sırada bulunuyor. Bu tablo, her iki takımın da üst sıralara tırmanmak için puan kayıplarını telafi etmesi gerektiğini gösteriyor.

geçmiş randevular ve ev sahibi avantajı:

Erzurumspor FK ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Bu maçların 2'sini Erzurumspor FK kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı ve Göztepe'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor. Takımlar arasındaki gol dengesi de dikkat çekici; iki takımın toplam golü 5-5 olarak eşit.

Ev sahibi avantajı Erzurum tarafında göze çarpıyor; Erzurum'da oynanan maçlarda mavi-beyazlı ekip 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve Göztepe'yi kendi sahasında mağlup etmedi. Bu sezonda Erzurumspor FK, sahasında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ederken, Göztepe'nin deplasmandaki performansı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.

hakem ataması:

Maçın hakemi Alper Akarsu olarak açıklandı. Akarsu'nun yardımcı hakemleri Mehmet Salih Mazlum ve Murat Şener olurken, dördüncü hakem görevini Yusuf Adnan Kendirciler üstlenecek. Hakem ataması, özellikle dengeli geçen ve sık gol üretilen eşleşmelerde maçın akışı üzerinde belirleyici olabiliyor.

Genel görünüm itibarıyla, Erzurumspor FK ile Göztepe arasındaki bu beşinci lig randevusu, saha üstünlüğü ve form durumlarına göre sonucu belirleyecek; her iki takım da ligde yukarı sıralara tırmanma hedefiyle sahaya çıkacak.

ERZURUMSPOR FK