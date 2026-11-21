Bayburt'ta kampanya tamamlandı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile teknik personelinin kent genelinde yürüttüğü 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası tamamlandı.

Aşılama hedefleri ve kapsamı:

Aşılama çalışmaları, hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amaçlarıyla gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında il genelinde aşılama faaliyetleri yapıldı ve uygulamalar, yerel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefledi.

Müdürlüğün açıklaması ve üreticiye teşekkür:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin üreticilerin emeğinin korunması açısından önemi vurgulandı. Açıklamada, aşılama çalışmalarına katkı sunan üreticilere teşekkür edilerek onlara sağlıklı ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.

BAYBURT’TA SONBAHAR DÖNEMİ ŞAP AŞILAMA KAMPANYASI TAMAMLANDI