maç öncesi özet

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde bu karşılaşmayla birlikte birbirleriyle 51. kez resmi lig maçında kozlarını paylaşacak.

tablo ve son durum:

Siyah-beyazlılar, geride kalan 11 haftada aldığı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 22 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi Konyaspor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi ile 8 puan ve 15. basamakta bulunuyor. Milli maçlar öncesi Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında 3-0 kazanırken, Konyaspor deplasmanda Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.

geçmiş eşleşmeler ve deplasman performansı:

Geride kalan 50 maçta Beşiktaş, rakibine 29 kez üstünlük sağladı; Konyaspor 7 kez kazanırken, 14 maç berabere bitti. İki takım arasındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 96 gol atarken, Konyaspor 45 gol kaydetti. Geçen sezon oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 2-1’lik skorlarla üstünlük kurmuştu.

Bu sezon Beşiktaş’ın deplasmandaki performansı soru işareti oluşturuyor; ligde oynadığı 5 dış saha maçından 4’ünde puan kaybeden Kartal, Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor’a mağlup oldu, Kasımpaşa ile berabere kaldı. Siyah-beyazlıların tek deplasman galibiyeti ise Fenerbahçe karşısında alındı (2-1).

kadrolar ve hakem:

Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü, aldığı ceza nedeniyle Konya deplasmanında forma giyemeyecek. Ayrıca Emirhan Topçu ile Leandro Trossard, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecekler.

Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Furkan Ürün olacak; dördüncü hakem ise Erdem Mertoğlu olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI KONYASPOR İLE 51. KEZ RAKİP OLACAK.