toplantı öncesi görüşmeler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 183. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde bakanlarla bir araya geldi.

Yıldırım, toplantı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile görüşerek ildeki talepleri aktardı ve değerlendirmelerde bulundu.

görüşmenin içeriği:

Yapılan görüşmelerin, MYK ve MKYK üyeleriyle de sürerek teşkilat çalışmaları ve yerel önceliklerin merkeze iletilmesi yönünde fırsat yarattığı belirtildi. Yıldırım, milletle kurulan gönül bağını güçlendirmenin önemine dikkati çekti.

Toplantı kapsamında Yıldırım, hedeflere kararlılıkla ilerlemek için teşkilatlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak "81 ilimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

belediye başkanlarına yönelik mesaj:

Görüşmeler sırasında ayrıca büyük AK Parti ailesine katılan belediye başkanlarına yönelik tebrik ve destek mesajları iletildi. Yıldırım, yeni göreve başlayan başkanlara hoş geldiniz diyerek başarı dileklerini paylaştı.

Toplantının, il düzeyindeki taleplerin ve değerlendirmelerin merkezi organlarla doğrudan paylaşılması açısından verimli geçtiği vurgulandı.

BAŞKAN YILDIRIM, BAKANLARLA BİR ARAYA GELDİ