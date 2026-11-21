Zemin yenileme çalışmaları:

Erzurumspor FK'nın maçlarına ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadyumu'nun zemini, Mayıs 2025'te başlayan yenileme çalışmaları kapsamında tamamen elden geçirildi. Mevcut çim tabakası kaldırıldı, saha altyapısı ve sulama sistemi yenilendi ve tohumlama destekli hibrit çim sistemine geçildi. Ağustos 2025'te tamamlanan çalışmalarla stadyum yeni zeminiyle sezona hazır hale getirildi.

Maç ve bakım hazırlıkları:

Erzurum'da kış aylarında gece sıcaklıkları sıfırın altında 10 derecelere kadar düşüyor. Buna rağmen stadyum zemini, alttan ısıtma sistemi ile desteklenerek donma riskine karşı korunuyor. Sistem, zeminin futbol karşılaşmaları için uygun şartlarda tutulmasını sağlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK yarın saat 13.30'da Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi saha bakım ekipleri, çizgi çekimi ve son kontrolleri tamamladı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, hibrit çimin bakımını düzenli olarak yapıyor.

Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen stadyum zemininin havadan çekilen drone görüntüleri, sahadaki yeşil görünümü belgeliyor. Yenilenen altyapı ve düzenli bakım uygulamaları, maçların planlandığı şekilde oynanmasını mümkün kılıyor.

Kulüp ve yetkililer, yapılan yatırımların uzun vadede saha performansını ve oyuncu güvenliğini artıracağını belirtiyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nun dayanıklı zemini, Erzurum'un sert ikliminde maç takviminin aksamadan sürmesini sağlıyor.

KAZIM KARABEKİR STADYUMU