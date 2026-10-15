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Osmanelispor transferle kanat hattını güçlendirdi

Osmanelispor, PGL 2026-2027 sezonu öncesi kanat transferini tamamladı; tecrübeli oyuncu Zafer Şensoy ile anlaşma sağlandı, sezon hazırlıkları sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Osmanelispor transferle kanat hattını güçlendirdi

osmanelispor yeni transferini açıkladı:

Bilecik temsilcisi Osmanelispor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2026-2027 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirdi ve tecrübeli kanat oyuncusu Zafer Şensoy ile anlaşmaya vardı. Yönetim, sezon öncesi eksik görülen bölgelere yapılan takviyelerin takımın rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini vurguladı.

ilk maç ve hazırlık programı:

Osmanelispor, sezonun ilk maçını 18 Ekim pazar günü saat 13:00'te evinde Hendekspor'u konuk edecek. Teknik ekip, bu takvim doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor ve transferlerle saha içi dengenin sağlanmasına odaklanıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Kulüp başkanı Akın Okumuş anlaşma sonrası şunları söyledi: "Kulübümüz, tecrübeli futbolcu Zafer Şensoy ile anlaşmaya varmıştır. Sahip olduğu tecrübe ve birikimiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Zafer Şensoy’a Osmanelispor ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-yeşil formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz".

Yönetim, yeni transferin takıma uyum sürecini yakından takip edeceklerini belirtti. Kulübün hedefi, kanat etkinliğini artırmak ve PGL’de güçlü bir başlangıç yaparak sezon boyunca istikrar sağlamak olarak öne çıkıyor.

OSMANELİSPOR TECRÜBELİ KANAT OYUNCUSU İLE ANLAŞTI

OSMANELİSPOR TECRÜBELİ KANAT OYUNCUSU İLE ANLAŞTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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