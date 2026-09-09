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Osmangazi teşkilatı ikinci yarıda 16 bin yeni üye hedefine odaklandı

AK Parti Osmangazi, yılın ilk yarısında 7 bini aşkın yeni üye kazandı; teşkilat ikinci yarıda saha çalışmalarıyla 16 bin yeni üyeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Osmangazi teşkilatı ikinci yarıda 16 bin yeni üye hedefine odaklandı

saha çalışmaları ve elde edilen sonuçlar:

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yılın ilk bölümündeki teşkilat faaliyetlerini ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini değerlendirdi. İlçe teşkilatının mahalle mahalle, hane hane yürüttüğü ziyaretler, esnaf buluşmaları, gönül ziyaretleri ve mahalle programlarıyla sahadaki görünürlüğü artırdığı bildirildi.

Toplantıda paylaşılan verilere göre teşkilat, yılın ilk bölümünde 7 bini aşkın yeni üyeyi AK Parti ailesine kazandırdı. Sahadaki programların düzenliliği ve ekiplerin koordinasyonu, katılımların artmasında belirleyici oldu.

gençlerin katılımı ve sembolik adım:

Toplantının en dikkat çeken anlarından biri, 18 yaşına yeni giren 18 gencin partiye üye olmasıydı. Bu adım, teşkilat içinde gençlere yönelik yakın ilginin ve geleceğe dönük yatırımın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, gençlerin teşkilata katılımının hem heyecan hem de umut verdiğini belirtti. Kurtuluş, İl Başkanı Davut Gürkan'ın önderliğinde teşkilatın tüm kademeleriyle sahada olduklarını, gönül bağlarını güçlendirdiklerini vurguladı.

ikinci yarı hedefleri ve yol haritası:

Osmangazi teşkilatı, yılın ikinci yarısında saha çalışmalarını daha da yoğunlaştırarak 16 bin yeni üye hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Hedefin net olduğunu söyleyen Kurtuluş, ilk bölümde elde edilen başarının üzerine koyarak ilerleyeceklerini ifade etti.

Bu hedef doğrultusunda ekipler hane hane, sokak sokak, mahalle mahalle çalışmayı sürdürecek. Planlanan faaliyetler arasında artan saha ziyareti sıklığı, genişletilmiş esnaf buluşmaları, gönül buluşmaları ve mahalle programları bulunuyor. Teşkilat, doğrudan temas yoluyla hem üye sayısını artırmayı hem de yerel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplantı notları, Osmangazi teşkilatının yerel dinamiklere odaklandığını ve hedeflere ulaşmak için koordineli bir saha programı uygulayacağını gösterdi. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların sonuçları, yeni üye kayıtlarındaki gelişmelerle takip edilecek.

AK PARTİ OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞI, İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI’NDA TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINI VE...

AK PARTİ OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞI, İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI’NDA TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINI VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME İLİŞKİN HEDEFLERİNİ DEĞERLENDİRDİ. TOPLANTIDA, OSMANGAZİ’DE YÜRÜTÜLEN SAHA VE ÜYE ÇALIŞMALARINDAKİ BAŞARI DİKKAT ÇEKTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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