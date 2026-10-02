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Edremit'te ortak sofra vurgusu: Kent Lokantası ve Kent Kafe meclisi ağırladı

Edremit'te açılan Kent Lokantası ve üst kattaki Kent Kafe, meclis üyeleriyle yapılan yemekte tanıtıldı; uygun fiyat ve kaliteli hizmet öne çıktı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Edremit'te ortak sofra vurgusu: Kent Lokantası ve Kent Kafe meclisi ağırladı

Meclis üyeleri kent lokantasında buluştu:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ekim ayı olağan meclis toplantısının ertesi günü, belediye meclis üyelerini kente yeni kazandırılan Kent Lokantası ve üst katında yer alan Kent Kafe'de ağırladı. Toplantıda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ertaş, ertesi gün mecliste konuşulan tesislerde meclis üyeleriyle birlikte öğle yemeği yedi.

Vatandaşların ve öğrencilerin hedeflendiği söz konusu tesisin amacı, uygun fiyata, kaliteli ve çeşitli menülere erişim imkanı sağlamak olarak açıklandı. Belediyenin sosyal projelerinden biri olan bu uygulama, merkezde erişilebilir hizmet sunma yaklaşımının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yerel hizmet ve geri bildirimler:

Yemek sonrasında meclis üyeleri Kent Kafe'ye geçerek çay eşliğinde sohbet etti; lokantayla ilgili vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşler paylaşıldı ve ilk izlenimler değerlendirildi.

"Bugün öğle yemeğimizi; meclis üyesi arkadaşlarımızla, başkan yardımcılarım ve daire müdürlerimizle birlikte, kentimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Kent Lokantamızda yedik. Ardından Kent Kafe’mizde çayımızı içip güzel bir sohbet gerçekleştirdik, komşularımızın kent lokantamızla ilgili olumlu geri dönüşlerini dinledik. Birlikte aynı sofrayı paylaşmak, hemşehrilerimizle sohbet etmek bizim için her zaman çok kıymetli. Edremit’imizin gelişmesi, güzelleşmesi ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin yükselmesi için attığımız her adımda desteklerini esirgemeyen, yapıcı katkılarıyla yanımızda olan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biliyorum ki hepimizin önceliği Edremit ve söz konusu Edremit olduğunda ortak paydamız çok güçlü. Önümüzdeki süreçte de birlik içerisinde kentimiz için hep daha iyisini yapmak adına çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Ertaş'ın açıklamaları, belediyenin yerel düzeyde hizmet erişimini artırma planlarıyla örtüşürken, meclis üyeleriyle aynı sofrayı paylaşmanın sağladığı iletişim fırsatları da vurgulandı. Yetkililer, benzer sosyal projelerin artarak devam edeceğini ve hizmetlerin Edremit’in farklı noktalarına ulaştırılacağını belirtti.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ, EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ ERTESİ GÜNÜ BELEDİYE...

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ, EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ ERTESİ GÜNÜ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİ, KENTE YENİ KAZANDIRILAN KENT LOKANTASI VE ÜST KATINDA YER ALAN KENT KAFE'DE AĞIRLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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