Şantiye kent dışına taşınıyor: Edremit'te atıklar geri dönüşüme kazandırılacak

Edremit Belediyesi yeni şantiyeyi Akçay'a taşıyor

Edremit Belediyesi, kent içinde kalan mevcut belediye şantiyesini şehir dışına taşıma kararı aldı. Zeytinli Mahallesi'ndeki yerleşik şantiye, Akçay Mahallesi Dallas Mevkii'nde bulunan 14 dönümlük alana aktarılacak. Taşıma planı, yerleşim alanlarındaki araç yoğunluğunu azaltmayı ve temizlik hizmetlerinde operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

Yeni şantiye ve taşıma planı:

Yeni alanda; Edremit ilçe merkezinde ve Zeytinli'de bulunan çöp toplama ve temizlik araçları toplanacak. Bu adımın amacı, şehir merkezindeki araç yoğunluğundan doğan rahatsızlığı gidermek ve araçların depolanmasını yerleşim dışına taşımak. Zeytinli Mahallesi'nde şehir içinde kalan mevcut depo alanının boşaltılmasıyla kent merkezinde trafik ve gürültü üzerinde olumlu etkiler öngörülüyor.

Atık yönetimi ve geri dönüşüm:

Dallas Mevkii'ndeki yeni şantiye, temizlik ve çevre hizmetlerinde bir merkez görevi görecek; burada moloz ve bahçe atıkları geri dönüştürülerek yeniden kullanıma kazandırılacak. İnşaat ve yol çalışmalarından çıkan molozlar işlenip yeniden kullanılabilir hâle getirilecek, bahçe atıkları ise kurulacak ekipmanlarla öğütülerek kompost ya da başka kullanımlara yönlendirilecek. Belediye, bu sayede hem çevresel sorunların azaltılmasını hem de atıklardan elde edilecek malzemelerle yeni kaynak yaratılmasını hedefliyor.

Verimlilik ve maliyet tasarrufu:

Çalışmaları yerinde inceleyen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ara aktarma sistemlerinin belediyeye yakıt ve zaman tasarrufu sağladığını belirtti. Başkan Ertaş, belediyenin hizmetine kazandırılan yeni semi treyler araçlar ve sistemler sayesinde günlük yaklaşık 500 litre mazot tasarrufu sağlandığını, aktarılan çöplerin Büyükşehir Belediyesinin Havran Eseler'deki aktarma istasyonuna ulaştırıldığını açıkladı.

Ertaş ayrıca, yeni elektrik altyapısı ve kurulacak ekipmanlarla bahçe atıklarının da öğütülüp yeniden kullanılabilir hale getirileceğini vurguladı. Belediye yetkilileri, bu dönüşüm sayesinde Edremit'in önemli çevre sorunlarından biri olan moloz ve bahçe atıklarıyla daha etkin mücadele edileceğini, hem çevrenin korunacağını hem de ekonomik açıdan değerlendirilebilecek malzeme üretileceğini ifade etti.

Edremit Belediyesi'nin adımı, yalnızca yol ve park çalışmalarına odaklanmadığını; geri dönüşüm ve çevre yatırımlarına da öncelik verdiğini gösteriyor. Yeni şantiye ile kent genelinde temizlik hizmetlerinin düzenlenmesi, araçların yerleşim dışına alınması ve atık yönetiminde sağlanacak tasarrufun kent yaşamına olumlu yansımaları bekleniyor.

EDREMİT BELEDİYESİ, ZEYTİNLİ MAHALLESİ’NDE ŞEHİR İÇİNDE KALAN MEVCUT BELEDİYE ŞANTİYESİNİ AKÇAY MAHALLESİ DALLAS MEVKİİ’NDEKİ 14 DÖNÜMLÜK YENİ ALANA TAŞIYACAK. YENİ ŞANTİYEDE BAHÇE ATIKLARI VE MOLOZLAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEREK YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILACAK. TEMİZLİK ARAÇLARI DA YERLEŞİM ALANLARI DIŞINDAKİ YENİ ALANDA TOPLANACAK.