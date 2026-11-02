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Osmangazi'de rüzgar öncesi ağaçlara koruyucu müdahale

Osmangazi Belediyesi, yaklaşan yağış ve fırtınaya karşı Şehreküstü başta olmak üzere ilçede önleyici budama yaparak halkın güvenliğini sağlamaya odaklandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Osmangazi'de rüzgar öncesi ağaçlara koruyucu müdahale

Osmangazi Belediyesi önlemlerini artırdı:

Osmangazi Belediyesi, meteorolojik tahminlerin işaret ettiği yaklaşan yağış ve fırtına tehdidine karşı ilçe genelinde tedbirlerini yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergâhlarda kuvvetli rüzgar nedeniyle tehlike oluşturma riski taşıyan ağaçlarda önleyici budama çalışmalarına hız verdi.

çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Şehreküstü Mahallesi'nde gerçekleştirilen hummalı çalışmada ekipler, kırılarak düşme veya çevreye zarar verme ihtimali yüksek dalları tespit edip titizlikle budadı. Müdahale sadece olası tehlikeleri bertaraf etmeyi amaçlamıyor; aynı zamanda ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek üzere kuruyan, hastalıklı ve gelişimi olumsuz etkileyen dalların temizlenmesine de odaklanılıyor.

vatandaşların görüşleri ve gelecek planları:

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek, yağışlı ve fırtınalı havalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önceden tedbir alınmasının önemine vurgu yaptı. Vatandaşlar, çevre güvenliğini önceleyen uygulamaların kendilerine güven verdiğini belirterek Osmangazi Belediyesi'ne ve sahada görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Belediye, daha güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent hedefiyle ilçe genelindeki ağaç budama çalışmalarını vatandaş talepleri ve belirlenen program doğrultusunda sürdürme kararlılığında. Bu tür proaktif uygulamalar, kısa vadede can ve mal güvenliğine katkı sağlarken, uzun vadede de kentsel yeşilin korunmasına hizmet ediyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, METEOROLOJİK TAHMİNLER DOĞRULTUSUNDA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ETKİLİ OLMASI...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, METEOROLOJİK TAHMİNLER DOĞRULTUSUNDA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN YAĞIŞ VE FIRTINAYA KARŞI İLÇE GENELİNDE TEDBİRLERİNİ ARTIRDI. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÖZELLİKLE YAYA TRAFİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE TEHLİKE OLUŞTURABİLECEK AĞAÇLARDA ÖNLEYİCİ BUDAMA ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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