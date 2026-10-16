Bartın'da ırmağın taşıdığı çamur Karadeniz kıyısını kahverengiye boyadı

İki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, Bartın merkezinden geçen Bartın Irmağı'nın taşkın benzeri debiyle denize çamur taşmasına yol açtı. Dün öğlen başlayan yağışın ardından ırmakta yoğun çamur akışı gözlendi ve kıyı sularının rengi değişti.

kıyılarda oluşan görüntü:

Irmağın Karadeniz ile buluştuğu Boğaz mevkisinde denizin rengi açık maviden yer yer kahverengiye döndü. Bu değişim, Boğaz mevkiinden batı yönünde İnkumu sahiline uzanan belirli bölgelerde görüldü; kahverengi ile turkuaz mavisinin iç içe geçtiği görüntüler oluştu.

meteorolojik veriler:

Bartın'da meteoroloji verilerine göre son 29 saatte metrekareye 41 kilogram yağmur düştü. Bu yoğun yağış, derelerin taşıdığı malzeme miktarını artırarak kıyı sularında gözle görülür renk değişikliklerine neden oldu.

Oluşan manzara, bölgedeki sakinlerin ve sahile çıkanların dikkatini çekti; denizin farklı tonlarının bir arada olduğu görüntüler fotoğraflandı.

BARTIN'DA İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ÇAMUR AKAN DERELER, DENİZİN RENGİNİ KAHVERENGİNE DÖNÜŞTÜRDÜ.