Failin kimliğine bakılmaksızın milletin emanetine zarar verenin hesabı sorulacak

Gül'ün fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesi:

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği ‘Anadolu Sohbetleri’ programında fon soruşturmasına dair ayrıntılı bilgi verdi. Gül, adli süreçlerin titizlikle sürdüğünü vurgulayarak, kim olursa olsun milletin parasına el uzatanların hesabının görüleceğini ifade etti.

Gül'ün verdiği rakamlara göre adli süreçte 464 şüpheli hakkında işlem yapıldı; bunlardan 118 kişi tutuklandı, 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 40 firari şüpheli için yakalama kararı bulunuyor. Ayrıca 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişi hakkında mal varlığına tedbir konuldu.

Ödeme süreçleriyle ilgili olarak Gül, sistemden yapılan ödemeleri de paylaştı: 108 fonda toplam 614.874 hesaba, 420.031 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapıldığını; 179.449 kişinin net yatırım tutarının tamamını geri aldığı bilgisini aktardı. Gül, fonlardan etkilenen vatandaşların ödemelerinin yakından takip edildiğini söyledi.

şeffaflık ve listelerin açıklanması:

Gül, isim listelerinin açıklanmasına dair tartışmalara değinerek, sürecin şeffaf yürütülmesinin önemini vurguladı. Açıklanmayan bilgilerin sürüncemede bırakılmasının kamuoyunda haksız suçlama intibası yaratabileceğini belirtti; bu nedenle hem yargı hem idari mekanizmaların titiz davrandığını ve gerektiğinde kamuoyuna bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Gül, "ne varsa üstüne gidilecek bir konudur" ifadeleriyle konunun örtbas edilmeyeceğini yineledi.

cumhurbaşkanlığı adaylığı ve anayasal süreç:

Gül, mevcut anayasa uyarınca Meclis seçim kararı alırsa cumhurbaşkanının yeniden aday olabileceğini, bu kararın alınması için 360 milletvekilinin onayına ihtiyaç bulunduğunu hatırlattı. Meclisin iradesine ve takdirine saygı gösterilmesi gerektiğini, tarihler üzerinden spekülasyon yapmanın doğru olmadığını söyledi. Kendi öngörüsünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ülke istikrarı bakımından önemli bir liderlik yaptığına değinerek, Mecliste adaylığa karşı çıkacak bir parti görmediğini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sürecin mevcut yasa hükümlerine göre işleyeceğini ve seçim kararının ardından 60 günlük sürenin başlayacağını kaydetti.

terörle mücadele, izleme komisyonu ve süreç:

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde Gül, mağaraların boşaltıldığını ve Irak ile Suriye'deki devlet dışı unsurların silahlarını devlete teslim ettiklerini söyledi; fakat terörle mücadelenin tamamen sona ermediğini, ilgili birimlerin teyakkuz halinde çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kanundaki adli hususların devreye gireceğini ve 6 aylık sürenin başlayacağını belirtti. Kimlerin kanundan yararlanacağına mahkemelerin karar vereceğini, otomatik bir uygulama olmadığını belirten Gül, Meclis bünyesinde bu süreci takip edecek bir İzleme Komisyonu kurulacağını ve bunun birkaç hafta içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

hal yasası ve emekli düzenlemeleri:

Gül, üretici ile tüketici arasındaki aracılık kademelerinin fiyatlara ek maliyet getirdiğine dikkat çekerek, tarladan sofraya uzanan süreçte fiyat artışlarını önlemeye yönelik Hal Yasası düzenlemesinin Meclis gündemine alınacağını ve üzerinde çalışıldığını bildirdi. Emeklilerin hak ettikleri maaş seviyesine ulaşması için Cumhurbaşkanı talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmalar yürüttüğünü; düzenlemenin emeklilerin memnuniyeti ve hakkaniyeti gözeten bir sonuca bağlanıp bütçe takviminin ardından paylaşılacağını söyledi.

dezenformasyon yasası ve ifade özgürlüğü:

Dezenformasyon yasasının milli güvenlik boyutu ve kişisel özgürlüklere etkilerine ilişkin konuşan Gül, AK Parti'nin temel yaklaşımının tutuklamanın istisna olması yönünde olduğunu, tutuksuz yargılamanın esas tutulduğunu vurguladı. Gazeteciler ve düşüncelerini açıklayan kişiler konusunda daha hassas olunmasının ortak bir beklenti olduğuna işaret etti. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile hakaretin ayrıştırılmasının önemini belirten Gül, yargı mercilerinin karar verici olduğunu; eksik ya da hatalı kararların olabileceğini, bunun hem uygulamadan hem de yasal düzenlemelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının Mecliste değerlendirilebileceğini söyledi. Sonuç olarak Gül, demokratik ortamın güçlenmesi, ifade özgürlüğünün korunması ve kişisel karalama girişimlerine karşı denge kurulmasının önemine dikkat çekti.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ABDÜLHAMİT GÜL (ORTADA) FON MESELESİ HAKKINDA, "FAİLİN KİMLİĞİNE, MEVKİSİNE, MAKAMINA BAKMAKSIZIN FİİLEN BİR SUÇ OLUŞTURUYORSA, MİLLETİN PARASINI EL UZATMIŞ, MİLLETİN EMANETİNE HALEL GETİRMİŞ HER KİM VARSA KİM YANLIŞ YAPMIŞSA BU HUSUSTA SONUNA KADAR ELBETTE GİDİLECEKTİR, GİDİLMEKTEDİR" DEDİ.