Otobüs durağındaki 'dikkat dolandırıcıdır' ilanı aile ilişkilerini gündeme taşıdı

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın Seyhan ilçesindeki işlek bir güzergahta bulunan otobüs durağının camlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir fotoğraf karesi yapıştırıldı. Karede bir erkek ile bir kadının fotoğrafı yer alırken, erkeğin fotoğrafının altında el yazısıyla dikkat, dolandırıcıdır ifadesi görüldü.

Durakta otobüs bekleyen bazı vatandaşlar, asılı fotoğraf karesini fark ederek şaşkınlıklarını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntü, durağın bulunduğu noktada kısa sürede ilgi çekti ve mahallede konuşulmaya başlandı.

Vatandaş tepkileri:

Durumu inceleyenlerden Ramazan Okur, asılan karesine tepki göstererek, "Adam belki dolandırıcıdır, birilerinin canını yakmış olabilir. Eğer öyle bir şey yapmışsa tabii ki namahreme girmemesi lazım. Eşiyle beraber bu resmi asmamaları lazımdı. Aileyi araya katmamaları daha doğru olabilirdi. Ateş olmayan yerden duman yükselmez ama eşiyle beraber katmaları hiç hoş bir şey değil. Bizim gelenek ve göreneklerimize de uygun bir şey değildir bu" dedi.

Bir başka bekleyen vatandaş Mustafa Atıl ise durumu farklı değerlendirdi ve "Bence karısını aldatmış, kadın da böyle bir şey yapmış ve haklı olduğunu düşünüyorum. Ya aldattığı için yazmışlardır ya da belki parasını çalmıştır. Abi git karının elini ayağını öp. Karın seni affetsin, büyük bir hata yapmışsın. Adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından asılan fotoğraf karesinin kim tarafından ve hangi gerekçeyle durak camına yapıştırıldığı henüz belirlenmedi. Mahalle sakinleri bu tür uygulamaların aileleri ve kişisel hayatı doğrudan hedef alması nedeniyle rahatsızlık duyduklarını belirtti.

ADANA'DA BİR OTOBÜS DURAĞINA ASILAN VE ÜZERİNDE BİR ERKEK İLE KADININ FOTOĞRAFININ YER ALDIĞI, ERKEĞİN FOTOĞRAFININ ALTINDA "DİKKAT DOLANDIRICIDIR" YAZILI FOTOĞRAF KARESİ DİKKAT ÇEKTİ.