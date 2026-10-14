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Otobüsle kargo yöntemiyle uyuşturucu ticareti: Iğdır’da 5 kişi tutuklandı

Iğdır’da emniyetin takibi sonucu yolcu otobüsleriyle emanet ve kargo olarak taşındığı belirlenen 592 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otobüsle kargo yöntemiyle uyuşturucu ticareti: Iğdır’da 5 kişi tutuklandı

operasyon detayları:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri takip sonrası şüphelilerin hareketlerini izledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliğinde yapılan çalışmada, paketlerin yolcu otobüsleri aracılığıyla emanet ve kargo yöntemiyle taşındığı tespit edildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda toplam 592 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan M.T., B.C.O., O.U., H.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildikleri ve çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

önleme ve takip çalışmalarının önemi:

Yetkililer, yolcu taşımacılığını istismar eden yöntemlerin istihbarat destekli operasyonlarla tespit edilip engellendiğini vurguladı. Benzer kaçakçılık girişimlerinin önlenmesi için denetim ve takip çalışmalarının süreceği ifade edildi.

IĞDIR&#039;DA YOLCU OTOBÜSLERİ ÜZERİNDEN EMANET VE KARGO YÖNTEMİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI ÖNE...

IĞDIR'DA YOLCU OTOBÜSLERİ ÜZERİNDEN EMANET VE KARGO YÖNTEMİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYONDA 592 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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