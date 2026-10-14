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Otogarda iade isteği kavga çıkardı: yolcunun burnu kırıldı

Adana otogarında 26 Eylül'de 'değnekçi'den bilet alan M.Ö., otobüs gecikince iade isteyince tartışma çıktı; yumrukla darp edilip burnu kırılan M.Ö. şikayetçi oldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:57

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otogarda iade isteği kavga çıkardı: yolcunun burnu kırıldı

Adana otogarında bilet tartışması kavgaya dönüştü

Edinilen bilgilere göre olay, 26 Eylül tarihinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. İstanbul'da yaşayan M.Ö., Adana'dan geri döneceği sırada otogarda görev yapan, halk arasında 'değnekçi' diye adlandırılan kişilerden bilet satın aldı. Otobüsün gecikmesi üzerine bileti iade etmek isteyen M.Ö. ile görevli arasında tartışma çıktı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre görevli, iade talebini 'Herkes bekliyor otobüsü, sen de bekle. Sizi bize sayıyla mı verdiler' sözleriyle reddetti. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen bir kişi, M.Ö.'ye yumruk attı. Saldırı sonucunda M.Ö.'nün burnunda kırık oluştu.

Soruşturma ve şikayet:

Darbedilen M.Ö., darp raporu alarak darp eden kişiler hakkında şikayette bulundu. Olay anına ait görüntülerin güvenlik kamerasına yansıdığı ve polis ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve görgü tanıklarının beyanlarının alındığını aktardı.

ADANA’DAN İSTANBUL’A GİTMEK İÇİN OTOGARDAKİ DEĞNEKÇİ TABİR EDİLEN GÖREVLİLERDEN BİLET SATIN ALAN...

ADANA’DAN İSTANBUL’A GİTMEK İÇİN OTOGARDAKİ DEĞNEKÇİ TABİR EDİLEN GÖREVLİLERDEN BİLET SATIN ALAN, ANCAK OTOBÜS GECİKİNCE BİLETİ İADE ETMEK İSTEYEN BİR KİŞİ SALDIRIYA UĞRADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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