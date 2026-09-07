Otuz yıllık evlat hasreti koruyucu aileyle sona erdi: Ecrin Su evin neşesi oldu

Koruyucu aileyle 30 yıllık hasret sona erdi:

Erzurum'da 30 yıllık evliliklerinde çeşitli rahatsızlıklar ve düşükler nedeniyle 8 bebeklerini kaybeden Ali Ekiz (54) ve eşi Firget Ekiz (52), tedavilere rağmen çocuk sahibi olamayınca alternatif yollar aradı. 2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla başvurdukları Koruyucu Aile Modeli sayesinde, 1,5 yaşındayken evlat edindikleri Ecrin Su ile uzun süren bekleyiş son buldu. Bugün 3 yaşına basan Ecrin Su, ailenin gündelik yaşamına neşe ve hareket getirdi.

Başvuru ve yerleştirme süreci:

Çift, 2024'te koruyucu aile olmak için resmi başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Ecrin Su, Koruyucu Aile Modeli kapsamında kısa süre içinde aileye teslim edildi. Ali Ekiz, süreçle ilgili olarak, "Koruyucu aile olmak gerçekten de gurur verici" diyerek diğer ailelere çağrıda bulundu. Ekiz, 30 yıllık evliliklerinde "8 tane çocuğumuz oldu, yaşamadı" ifadeleriyle yaşadıkları acıyı aktarırken, koruyucu ailelikle hem kendi yaşamlarına hem de bir çocuğun hayatına değer katıldığını vurguladı.

Günlük hayat ve ailenin duyguları:

Ecrin Su'nun eve farklı bir dinamizm getirdiğini söyleyen Firget Ekiz, geçmişte yaşadıkları düşükleri ve tedavi süreçlerini anarak, "Benim çocuklarım yaşamadı... Nasip Ecrin Su'ymış" dedi. Firget, kızlarının aile içindeki yerini "evimizin neşesi oldu" sözleriyle özetledi ve akraba ile çevrenin de çocuğu sevgiyle karşıladığını aktardı. Aile, Ecrin Su'yu öz evlatlarından ayırt etmediklerini, ona her türlü ilgiyi gösterdiklerini belirtti.

Çift, sosyal hizmetlere teşekkür ederek koruyucu aile olmak isteyen ancak tereddüt edenlere seslendi. Ali Ekiz, kararsız ailelerin başvurmaya çekinmemesini ve süreçlerin kolaylaştırılması halinde daha çok çocuğun aileye kavuşacağını söyledi. Hem Ali hem de Firget, koruyucu aile olmanın karşılıklı bir ihtiyaç olduğunu; ailelerin çocuklara, çocukların ise aile sevgisine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ecrin Su'nun 3 yaşına ulaşması ile birlikte ailenin gündemi günlük bakım ve yakında başlayacak okul hazırlıkları oldu. Ekiz çifti, koruyucu aile deneyimlerinin başkalarına örnek olmasını ve daha fazla çocuğun sıcak bir aile ortamına kavuşmasını umuyor.

8 bebeklerini anne karnında kaybeden çiftin 30 yıllık çocuk hasreti Ecrin Su ile son buldu