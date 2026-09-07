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Güvenilir bilgi vurgusuyla Gölyaka'da aşı standı açıldı

Düzce Gölyaka'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında kurulan stantta vatandaşlara aşıların önemi ve güvenilir sağlık bilgisine ulaşma yolları anlatıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Güvenilir bilgi vurgusuyla Gölyaka'da aşı standı açıldı

Gölyaka’da aşı farkındalığı için stant kuruldu

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, Gölyaka İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ilçede bilgilendirme ve farkındalık standı kurdu. Etkinlikte vatandaşlara aşıların hastalıklardan korunmadaki rolü ve doğru sağlık bilgisine erişmenin yolları aktarıldı.

Etkinliğin ana teması ve hedefleri:

Stand, "Bilgiyi Sorgula, Kaynağı Doğrula, Sağlığını Aşı ile Koru" temasıyla hazırlandı. Sağlık ekipleri, etkinlikte amacın aşı konusunda farkındalığı artırmak ve vatandaşları sağlık haberleri ile ilgili güvenilir kaynaklara yönlendirmek olduğunu belirtti.

Vatandaşlara verilen bilgiler ve uyarılar:

Standı ziyaret edenlere aşıların korunmadaki önemi, aşı takvimi ve yanlış bilginin riskleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlıkçılar, vatandaşların sağlık konularında güvenilir kaynaklardan bilgi edinmelerinin önemine vurgu yaptı ve doğru bilgiye erişim konusunda öneriler sundu.

Etkinlik boyunca ekipler, soruları yanıtlayarak aşıyla ilgili kaygıları gidermeye yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirdi. Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖLYAKA İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞI HAFTASI...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖLYAKA İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA AŞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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