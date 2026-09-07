MÜSİAD Muğla şubesi piknikte üyeleri ve ailelerini buluşturdu

etkinlikten genel bakış:

MÜSİAD Muğla Şubesi tarafından düzenlenen 6. geleneksel piknik, üyeler ve ailelerinin katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Etkinlik, dernek bünyesindeki dayanışmayı güçlendirmenin yanı sıra üyelerin iş temposundan kısa süreli uzaklaşıp aileleriyle vakit geçirmesine olanak sağladı. Programa, üyelerin yanı sıra eşleri, çocukları ve AK Parti Muğla milletvekili Kadem Mete de katıldı.

etkinlik programı:

Gün boyunca süren programda çocuklar için özel düzenlenen aktiviteler öne çıktı. Katılımcılar, organizasyonda düzenlenen animasyon gösterileri ve ata binme gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca misafirlere çeşitli ikramlar sunularak piknik atmosferi desteklendi ve ailelerin rahatça sosyalleşmesi hedeflendi.

üye ilişkileri ve amaç:

Piknik buluşması, MÜSİAD Muğla Şubesi üyeleri arasında iş ilişkilerinin dışında daha samimi bir zeminde iletişim kurulmasına zemin hazırladı. Etkinlik, hem yeni nesil katılımcıların aileleriyle kaynaşmasına hem de dernek içi birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sundu. Katılımcılar, günün stresinden uzaklaşarak hem dinlendi hem de sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu.

Organizasyon, dernek kültürünün sürdürülmesi ve üyeler arasında düzenli bir araya gelme geleneğinin devam ettirilmesi açısından önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerin tekrarlanmasıyla kurum içi iletişimin daha da derinleşmesi bekleniyor.

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD) MUĞLA ŞUBESİ TARAFINDAN BU YIL 6'NCISI DÜZENLENEN GELENEKSEL PİKNİK PROGRAMI, ÜYELER VE AİLELERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.