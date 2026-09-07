İnegöl'de 104. yıl coşkusu kortej ve bando ile kutlandı

İnegöl'de 104. yıl coşkusu kortejle taçlandı:

İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, ilçede düzenlenen etkinliklerin ardından görkemli bir kortejle kutlandı. Eski Belediye Binası önünden başlayan yürüyüş Tarihi İnegöl Mehteri öncülüğünde gerçekleştirilirken, Heykel bölgesinde düzenlenen bando gösterisiyle program son buldu.

Kortej ve mehter yürüyüşü:

Kortej, 6 Eylül Pazar akşamı saat 19.00'da Eski Belediye Binası önünde başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara akın eden İnegöllüler, çocuk, genç ve yaşlı kuşakların katılımıyla yürüyüşü oluşturdu. Kortej boyunca mehter marşlarıyla coşku yükseldi; kırmızı-beyaz görüntüler İnegöl sokaklarını sardı ve katılımcıların oluşturduğu kalabalık, 104 yıl önce kazanılan kurtuluşun bugün de aynı gururla yaşatıldığını gösterdi.

Başkan Alper Taban'ın konuşması:

Kortejin Heykel bölgesine ulaşmasının ardından kalabalığa hitap eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün 6 Eylül İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü. Aslında çok eski bir tarih değil. Şehrimizde 100 yaşını aşmış yaşayan vatandaşlarımız var. 104 yıl önce bu topraklarda çok büyük acılar yaşandı. Kayıplarımız oldu, şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Ben burada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bir toprağı vatan kılmak çok kolay bir şey değil. Böyle günleri hatırlamakta önemli. Vatan olduğumuzu hatırlatmanın günleri bugünler. Dolayısıyla biz her zaman bir olmalıyız, diri olmalıyız, hep birlikte olmalıyız" dedi.

Başkan Taban konuşmasının devamında, "Geçmişte savaşlar yaşandı, ecdadımız canlarıyla kanlarıyla İnegöl’ümüzü, Bursa’mızı, ülkemizi bizlere hediye ettiler. Bizler de bugün onların koyduğu vizyonla üretimler yapıyoruz, ihracatlar yapıyoruz, tesisler kuruluyor, şehrimiz, ülkemiz büyümeye devam ediyor. İnegöl dünyada yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapıyor. Buna sahip çıkmalıyız. Bunun tek yolu da bir ve beraber olmak. Dünyada şu anda bu birlikteliği sağlayabilen sadece Türkiye var. Bakın etrafımıza; Suriye’yi perişan ettiler, İran’a girdiler, Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor, Libya’ya girdiler, geçmişte Irak’a girdiler. Pek çok müdahaleler, denemeler yapılıyor. Bunları bir tek ülkemizde yapamıyorlar. Bu da bu birlik beraberliğin içerisinde gerçekleşen bir durum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ayhan Akpay'ın mesajı:

İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay ise esaret günleri ve kurtuluşun anlamına değinerek, "6 Eylül 1922, İnegöl tarihinin en anlamlı ve en gurur verici günlerinden biridir. Bu tarih; sadece bir şehrin işgalden kurtuluşunu değil, milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azmin, cesaretin, fedakârlığın ve sarsılmaz vatan sevgisinin zaferini simgelemektedir. Milli Mücadele döneminde vatanımızın her köşesinde olduğu gibi İnegöl’de de zor ve çetin günler yaşanmıştır. İşgalin getirdiği sıkıntılara rağmen İnegöl halkı, özgürlüğüne ve vatanına olan bağlılığından hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Aziz milletimiz; yokluk ve imkânsızlıklar içerisinde dahi bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutmuş, birlik ve beraberlik içerisinde verdiği mücadeleyle bu toprakları yeniden özgürlüğüne kavuşturmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu sahne aldı. Seslendirdiği marşlar ve eserlerle meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşatan bando, büyük beğeni ve alkış aldı. İnegöl'ün kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri, tarih bilinci ve milli duyguların ön plana çıktığı kortej ile bando gösterisiyle son buldu.

İNEGÖL’ÜN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI, GÖRKEMLİ BİR KORTEJLE TAÇLANDI. BAYRAĞINI ALANIN MEYDANA İNDİĞİ ETKİNLİKTE, TARİHİ İNEGÖL MEHTERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ESKİ BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDEN BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ, HEYKEL BÖLGESİNDE DÜZENLENEN BANDO GÖSTERİSİYLE TAMAMLANDI.