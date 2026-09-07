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Hayrabolu'da şalvar gecesi: kadınlar gelenekleri müzikle yaşattı

Şalgamlı Mahallesi'nde üçüncüsü düzenlenen Şalvar Gecesi'nde kadınlar, geleneksel şalvarlarıyla müzik eşliğinde kültürlerini ve dayanışmayı yaşattı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hayrabolu'da şalvar gecesi: kadınlar gelenekleri müzikle yaşattı

renkli görüntüler ve geleneksel kıyafetler:

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Şalgamlı Mahallesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Şalvar Gecesi, mahalle meydanında yoğun katılımla gerçekleşti. Farklı yaş gruplarından kadınlar, rengarenk ve geleneksel desenlere sahip şalvarlarıyla gece boyunca müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlik, hem görsel açıdan zengin sahneler sundu hem de katılımcılar arasında neşeli anlar yarattı.

etkinliğin amacı ve mahalle vurgusu:

Organizasyonu üstlenen mahalle sakinleri, Şalvar Gecesi'nin yalnızca bir eğlence programı olmadığını vurguladı. Etkinlik, geçmişten bugüne taşınan kültürel değerlerin yaşatılması ve komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi amacını taşıyor. Meydanda bir araya gelen kadınlar, geleneksel kıyafetleriyle hem fotoğraflar çekti hem de halay ve yöresel ezgiler eşliğinde performanslar sergiledi.

Çiğdem Koçlar etkinliğin organizasyonunu yapan mahalle sakinlerinden biri olarak, Şalvar Gecesi'nin önemini şu sözlerle anlattı: "Geçmişten gelen kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak ve kadınlarımızla aynı çatı altında buluşmak bizim için büyük mutluluk. Şalgamlı’nın adını ve geleneklerini yaşatmaya devam edeceğiz".

kadın dayanışması ve kültür aktarımı:

Etkinlik, yalnızca kıyafetlerin sergilendiği bir gece olmaktan öte, mahalle içindeki bağların ve kadın dayanışmasının güçlendiği bir platforma dönüştü. Genç kuşak katılımcılar, büyüklerinden öğrendikleri motiflerin ve giyim kültürünün hikâyelerini dinleme fırsatı bulurken, yaşlı katılımcılar da kendi deneyimlerini paylaşarak kültürel bir köprü oluşturdu.

Şalgamlı Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Şalvar Gecesi, müzik ve sohbet eşliğinde, renkli görüntülerle sona erdi. Organizatörler, benzer etkinliklerin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini ve mahalle kültürünün korunarak aktarılmasının sürdürüleceğini belirtti.

RENGARENK RENKLERİ VE GELENEKSEL DESENLERİYLE DİKKAT ÇEKEN ŞALVARLARIYLA GECEYE KATILAN KADINLAR...

RENGARENK RENKLERİ VE GELENEKSEL DESENLERİYLE DİKKAT ÇEKEN ŞALVARLARIYLA GECEYE KATILAN KADINLAR, ETKİNLİK BOYUNCA NEŞE DOLU ANLAR YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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