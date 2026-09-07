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İlkadım’da sahada: Kurnaz’dan hizmet ve çözüm vurgusu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinlediklerini ve projeleri titizlikle uygulayarak kalıcı çözümler ürettiklerini açıkladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İlkadım’da sahada: Kurnaz’dan hizmet ve çözüm vurgusu

İlkadım’da saha çalışmaları

Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle ziyaretlerine devam ederek vatandaşlarla bir araya geliyor ve ilçe genelindeki çalışma ve hizmetleri yerinde inceliyor. Ziyaretlerde alınan görüşler, hizmet önceliklerinin belirlenmesine ve uygulama süreçlerinin şekillenmesine katkı sağlıyor.

Vatandaşla iletişim ve geri bildirimler:

Başkan Kurnaz, muhtarlar ve sakinlerle kurulan iletişimin karar alma süreçlerinde belirleyici olduğuna dikkat çekti. 'Hemşehrilerimizin de fikir ve görüşleri bizler için kıymetli. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımız, bizlerin mahallelerdeki gözü kulağı durumundadır.' sözleriyle sahadaki geri bildirimlerin hizmetlere yön verdiğini vurguladı.

Projelerin uygulanması ve talimatlar:

Kurnaz, yapılan her proje ve çalışmanın büyük bir titizlikle hayata geçirildiğini belirterek, 'Yaptığımız her projeyi, attığımız her adımı büyük bir titizlikle uyguluyor, İlkadım’da kalıcı çözüm sağlamak için çaba ve gayret gösteriyoruz' dedi. Mahalle sakinlerinin taleplerinin değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatları verdiğini ifade etti.

Başkan ayrıca kentin daha yaşanabilir, huzurlu, güvenilir, estetik ve ulaşılabilir olması hedefiyle çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Kentimizin daha yaşanabilir, huzurlu, güvenilir, estetik ve ulaşılabilir olması için çalışmalarımıza gece gündüz demeden kararlılıkla devam ediyoruz' diye konuştu. Bu talep ve önerilerin İlkadım’da hayat bulması için gerekli aksiyonların alındığı bildirildi.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, MAHALLE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR. ORTADAKİ ÇİZGİ GÖMLEKLİ...

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, MAHALLE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR. ORTADAKİ ÇİZGİ GÖMLEKLİ İHSAN KURNAZ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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