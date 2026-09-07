Derbide fenalaşan gazi Gerçek Yaşar memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Derbi sırasında hayatını kaybeden gazi uğurlandı:

Fenerbahçe–Beşiktaş derbisini oğlu Gazi Yaşar ile birlikte izlemek için İstanbul'a giden 48 yaşındaki Gazi Gerçek Yaşar, maçın ikinci yarısında tribünde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yaşar'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Maçta yaşanan süreç:

Baba-oğulun birlikte izlediği karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde rahatsızlanan Yaşar için sağlık ekipleri müdahale etti ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Yaşar kurtarılamadı. Olay, izlemeye gelen aile için büyük bir acıya dönüştü; Yaşar'ın eşi Zehra Yaşar ile çocukları Gazi ve Zeren Yaşar törende gözyaşı döktü.

Tören ve katılımcılar:

Yaşar'ın cenazesi memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirilerek askeri törenle uğurlandı. Tören için kulüp başkanları da çelenk gönderdi; Aziz Yıldırım ile Serdar Adalı'nın çelenkleri törene ulaştı. Cenaze namazı Laalpaşa Camii'nde, Mut İlçe Müftüsü Hasan Akcan tarafından kıldırıldı ve cenaze dualarla Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Fenerbahçe yönetimi üyeleri İsmail Balcı, Barış Karagöz, Mehmet Aydın ve Volkan Akan ile çevre illerden gelen Fenerbahçe derneklerinin başkan ve üyeleri katıldı. Çok sayıda vatandaş ve Yaşar'ın yakınları da uğurlamaya iştirak etti.

Yaşar'ın daha önce jandarma asteğmenliği görevinde bulunduğu, 2003 yılında görevliyken Bingöl'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralandığı ve bu nedenle gazi unvanına sahip olduğu belirtildi. Bu statü nedeniyle cenaze töreni askeri protokolle gerçekleştirildi.

Ailenin yaşadığı acı tören boyunca izlendi; tabuta sarılan yakınları gözyaşı dökerken, törene katılanlar da başsağlığı dileklerinde bulundu. Baba ve oğlun birlikte izlemeye gittiği derbi, ailenin hafızasında acı bir anı olarak kaldı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ 16 YAŞINDAKİ OĞLU GAZİ YAŞAR İLE BİRLİKTE İZLEMEK İÇİN İSTANBUL’A GİDEN VE KARŞILAŞMA SIRASINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 48 YAŞINDAKİ GAZİ GERÇEK YAŞAR, MEMLEKETİ MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.