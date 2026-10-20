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Ovakent'te gece yarısı ateş: iki şüpheli tutuklandı, bir kişi aranıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesi Ovakent Mahallesi'nde 11 Ekim'de park halindeki iki araca av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ovakent'te gece yarısı ateş: iki şüpheli tutuklandı, bir kişi aranıyor

Olayın gelişimi:

Olay, 11 Ekim günü saat 04.30 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesi Ovakent Mahallesi'nde meydana geldi. M.M. (33) isimli vatandaşın yolda park halinde bulunan iki aracına kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş edilerek zarar verildi.

Saldırganlar olay yerinden poşu ve kaskla yüzlerini gizleyerek kaçtı. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Soruşturma ve operasyon:

Yapılan araştırmalar sonucu saldırının failleri olarak İ.K. (26), O.A. (41) ve H.K. (33) belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerinde 15 Ekim'de arama yaptı ve operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.K. ve H.K. yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar, 13 adet av fişeği ile olay anında kullanılan kask ve poşu ele geçirildi.

Adli süreç ve aranan şüpheli:

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.K. ve H.K. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki şüpheli, teslim edildikleri Kaymakçı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayda adı belirlenen üçüncü şüpheli O.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

EVLERDE YAPILAN ARAMALARDA 500 GRAM KUBAR ESRAR, 13 ADET AV FİŞEĞİ İLE OLAY ANINDA KULLANILAN KASK...

EVLERDE YAPILAN ARAMALARDA 500 GRAM KUBAR ESRAR, 13 ADET AV FİŞEĞİ İLE OLAY ANINDA KULLANILAN KASK VE POŞU ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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