Özburun'da muhtar işçiliği üstlendi, mahalle okulunun çatısı yenilendi

Muhtarın öncülüğünde okul çatısı onarıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Şehirönü Mahallesi'nde, mahalle muhtarı İsmail Kemik okulun yıpranan çatısının bakım ve onarımını bizzat üstlendi. Çalışma kapsamında malzeme ve masraflar hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanırken, işçilik ücretsiz olarak muhtar tarafından yapıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Projede çatının tamir ve bakım işleri, güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirildi. Onarım sayesinde eğitim alanının daha güvenli ve sıcak bir ortama kavuşması hedeflendi. Muhtar Kemik'in sahadaki rolü, hem işçilik yükünü üstlenmesi hem de koordinasyonu sağlaması şeklinde oldu.

Toplumsal destek ve etkisi:

Malzeme ve masrafların karşılanmasında rol oynayan hayırseverlerin katkısı ve muhtarın fedakarlığı, mahalle halkı ve eğitim camiası tarafından takdir topladı. Çalışma, küçüğünden büyüğüne yerel dayanışmanın somut bir örneği olarak gösterilirken, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

İsmail Kemik gibi yerel aktörlerin girişimleri, fiziki koşulların iyileştirilmesi ve toplumsal birlikteliğin güçlenmesi açısından önem taşıyor. Özburun'daki bu örnek çalışmanın, benzer girişimlere ilham vermesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR’DA MAHALLESİNDEKİ OKULUN ÇATI BAKIM VE ONARIMINI ÜSTLENDİ. MALZEME VE MASRAFLARIN HAYIRSEVERLER TARAFINDAN KARŞILANDIĞI ÇALIŞMADA, MUHTAR İŞÇİLİĞİ ÜCRETSİZ YAPTI.