Palamut bolluğu geliri düşürdü, av baskısı tartışmaları alevlendiriyor

Karadeniz'de palamut sezonu ve sonuçları:

Bu sezon Karadeniz'de palamutta gözlenen bolluk, tezgâhlarda belirgin fiyat düşüşüne yol açtı. Tüketiciler daha ucuz palamutla karşılaşırken balıkçıların ekonomik kaygıları arttı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şahin, düşük fiyatların balıkçıları daha fazla denize açılmaya zorladığını belirtiyor. Şahin'e göre mevcut fiyat seviyesi balıkçıların maliyetlerini karşılamaya yetmiyor ve bunun sonucu olarak av çabası yükseliyor.

fiyat, av miktarı ve balıkçı davranışı:

Şahin, palamudun doğal olarak iki yılda bir yoğunluk gösterdiğini, bu sezonki av miktarının geçmiş yıllardaki yüksek seviyelere yaklaşacağını söylüyor. Son yıllardaki av verileri 30 bin ile 50 bin ton bandında değişirken bu yıl da 50 bin ton seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu kadar bol avın tezgâh fiyatlarını düşürdüğünü, düşük fiyatların ise balıkçıları masraflarını telafi etmek için daha fazla avlanmaya ittiğini vurguluyor.

Şahin, küçük bireylerin erken avlanmasına ilişkin uyarılarda da bulundu. Çingene palamudu olarak adlandırılan küçük balıkların iki ay içinde yaklaşık 300 gram iken şimdi 900 gram seviyelerine çıktığını; eğer çingene palamudu avlanmasaydı bu bireylerin beklenerek daha büyük boylara ulaşabileceğini ifade ediyor. Bu büyüme, hem birey başına geliri hem de popülasyon sağlığını olumlu etkileyecekti.

ekolojik denge ve diğer türlere etkileri:

Uzman, palamutun hamsi, çaça ve istavrit gibi küçük balıkları besin olarak tükettiğini, bu ilişkinin stoklarda dalgalanmalara yol açtığını belirtiyor. Hamside 2024 yılında 240 bin ton civarında avcılık yapılırken 2025'te 320 bin ton seviyelerine ulaştığına dikkat çekiliyor; bunun bir yılın verilerinden hareketle türler arasındaki dinamiklerin değişebileceğini gösterdiği yorumlanıyor.

Şahin bu yılki bolluğun otomatik olarak sürdürülebilir anlamına gelmediğini, sezonlar arası dalgalanmanın gelecek yıl palamutta azalma gösterebileceğini söyledi. Bu nedenle hem av stratejilerinin hem de av araçlarının dengeli kullanılmasının stokların korunması için kritik olduğunu vurguluyor.

Ek olarak Şahin, balık kooperatiflerinin ve yerel yönetimlerin bilimsel verilerle hareket etmesi gerektiğini belirtti. Bilimsel yöntemlerle avcılık uygulamalarının birleştirilmesi halinde stokların herkese yetecek düzeyde korunabileceğini ve hamsi stokunun yeniden toparlanabileceğini söyledi.

Sonuç olarak, sezonun bol ürün sunması tüketiciye kısa vadede fayda sağlasa da balıkçıların gelir kaybı ve artan av baskısı sürdürülebilirlik açısından endişe yaratıyor. Uzmanlar düzenlemeler, hayatta kalan küçük bireylerin korunması ve kooperatiflerin daha aktif bilimsel yönlendirme üstlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Öne çıkan veriler: Son 6 yılda genelde 50 bin ton civarında palamut avcılığı yapıldığı, 2018'de 30 bin ton bandı görüldüğü ve çingene palamudu örneğinde birey başı ağırlığın yüzde 200 artabildiği belirtiliyor. Bu veriler, geleceğe dönük stratejilerin belirlenmesinde temel referans olarak ele alınıyor.

KARADENİZ'DE PALAMUT BOLLUĞU TEZGAHLARDA FİYATLARI DÜŞÜRÜRKEN, BALIKÇILARIN EKONOMİK KAYGILARI AVCILIK ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTTIRDI.