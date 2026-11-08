Palamut tezgahlardan çekiliyor, yerine farklı balıklar geliyor

Karadeniz'de palamut sezonunun son periyotları:

Karadeniz'de sezon başından itibaren bol miktarda avlanan palamut, havaların soğumasıyla birlikte göç etmeye başladı. Son günlerdeki hava muhalefeti ve göç döneminin etkisiyle av miktarı azaldı, tezgahlarda palamut daha seyrek görünür hale geldi. Bu durumla birlikte fiyatlar yükseldi; sezon içinde 75-100 TL arasında satılan palamut, son günlerde 125-150 TL seviyelerine çıktı.

balıkçıların değerlendirmesi:

Bülent Ay tezgahlarda palamudun çekildiğini vurgulayarak, "Palamut yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başladı. Yakında tezgahlarda farklı balıklar görmeye başlayacağız. Palamuda yavaş yavaş veda ediyoruz." dedi. Ay, tüketicinin sezonda palamuda doyduğunu, bu yüzden ilginin azaldığını ve insanların hamsi, mezgit ile istavrite yöneldiğini söyledi.

Emin Avcı ise hava muhalefetinin av verimini düşürdüğünü belirterek, "Birkaç günden beri hava muhalefeti olduğu için palamut azaldı. Artık palamudun son demlerine yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Avcı, palamutun göçmen bir tür olduğunu, bu dönemlerin göçe başlama zamanı olduğunu ve sezonun yaklaşık bir ay daha sürebileceğini ancak eskisi kadar bol olmayacağını aktardı.

tezgahlar ve tüketici eğilimleri:

Tezgahlarda palamudun azalmasıyla birlikte satıcılar ve tüketiciler farklı tercihler yapıyor. Bölge halkı önce hamsiyi, ardından mezgit ve istavriti tercih ediyor; bu eğilim tezgahların çeşitlenmesine yol açıyor. Sezon boyunca bol avlanan palamut için vatandaşların tuzlamasını yaptığı, dondurucuya attığı ve ızgara olarak tükettiği bildirildi.

Palamuda veda zamanı: Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor