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Palandöken geçidinde araç dere yatağına takla attı, sürücü camdan atlayarak kurtuldu

Palandöken Geçidi'nde kontrolden çıkan araç dere yatağına yuvarlandı; sürücü R.Ş. camdan atlayıp kurtuldu, hafif yaralı Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Palandöken geçidinde araç dere yatağına takla attı, sürücü camdan atlayarak kurtuldu

kaza ve ilk müdahale

Erzurum’un Tekman ilçesi ile kent merkezi arasındaki Palandöken Geçidi yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Erzurum istikametinden Tekman yönüne seyir halinde olan R.Ş. yönetimindeki araç, Tekman’a 27 kilometre kala kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına doğru takla attı.

Aracın frenlerinin tutmadığını fark eden sürücü, güvenliğini sağlamak için camdan kendisini dışarı attı ve araçtan kurtuldu. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Erzurum’daki hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

sürücünün kurtuluşu:

Sürücünün araçtan camı kullanarak ayrılması, daha ağır bir tablonun önüne geçti. Kazada araçta bulunan diğer yolcu veya üçüncü taraf hakkında bilgi verilmedi.

bölge halkının talebi:

Kaza yerinde bulunan Azad Şahin, Palandöken yolunda sık sık kazaların yaşandığını belirterek, kazaların önüne geçilmesi için bölgeye tünel yapılmasının şart olduğunu ifade etti. Şahin’in sözleri, geçidin güvenliği konusundaki endişeleri gündeme taşıdı.

PALANDÖKEN GEÇİDİ’NDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DERE YATAĞINDA TAKLA ATTI.

PALANDÖKEN GEÇİDİ’NDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DERE YATAĞINDA TAKLA ATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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