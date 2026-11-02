Bakırköy'de yol verme tartışması sonrası genç aile tarafından darp edildi

olayın yaşandığı yer ve gelişimi:

Dün Bakırköy Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesinde yaşanan olayda, yol verme meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede alevlendi. İddiaya göre tartışma sırasında araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları sürücüye önce hakaret ve küfür etti, ardından tokat atmaya başladı.

müdahale ve çevredekilerin tepkisi:

Saldırı sırasında hedef alınan sürücünün kıyafetleri yırtıldı ve darbe aldığı görüldü. Olay yerine yakın olan vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı ve ortam güçlükle sakinleştirildi.

görüntülerdeki detaylar:

Yaşananlar, çevredeki güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda tartışmanın hızla şiddet eylemine dönüştüğü ve müdahalenin ardından kalabalığın olayı yatıştırmaya çalıştığı görülüyor.

BAKIRKÖY’DE YOL VERME NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA BİR GENÇ, TARTIŞTIĞI AİLENİN SALDIRISINA UĞRADI.