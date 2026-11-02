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Osmaneli'de kontrolü kaybeden araç otluk alana saplandı, iki kişi yaralandı

Osmaneli Düzmeşe mevkiinde kontrolden çıkan 16 AAU 732 plakalı otomobil otluk alana girdi; sürücü Gümüş D. ile Zehra Ü. yaralandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaneli'de kontrolü kaybeden araç otluk alana saplandı, iki kişi yaralandı

Kaza yerinde gelişmeler:

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyü mevkiinde, eski İstanbul yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun sol tarafındaki otluk alana girdi.

Kazada araç sürücüsü Gümüş D. ile araçta yolcu olarak bulunan Zehra Ü. yaralandı. Olayda aracın plakası 16 AAU 732 olarak tespit edildi.

Müdahale ve adli süreç:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Her iki kişi daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

Kaza sonrası notlar:

Olay, eski İstanbul yolu üzerindeki Düzmeşe mevkiinde gerçekleşti; yetkililer olay yerinde inceleme yaptı ve soruşturma sürüyor.

BİLECİK’TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL OTLUK ALANA GİRDİ: 2 YARALI

BİLECİK’TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL OTLUK ALANA GİRDİ: 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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