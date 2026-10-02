Palandöken tüneli için sahada ilk teknik adım atıldı

Teknik çalışmalar sondaj ve zemin etüdüyle başladı

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ile Erzurum arasındaki mesafeyi kısaltması amaçlanan Palandöken Tüneli için sahada ilk teknik çalışmayı başlattı. Aziziye ile Yıkılgan köyleri arasındaki alternatif güzergâhta yürütülen faaliyetler, henüz tünel inşaatının başladığı anlamına gelmiyor; yapılan işler güzergâhın tünel yapımına uygunluğunu değerlendirmeye yönelik ön aşamayı oluşturuyor.

Sondaj makinesinin bölgeye ulaşabilmesi için servis yolu açılıyor ve yapılacak çalışmalarla yer altındaki kaya ve zemin yapısı detaylı şekilde incelenecek. Elde edilecek veriler, projenin teknik uygulanabilirliğini ortaya koyacak ve bir sonraki mühendislik adımlarının şekillenmesinde belirleyici olacak.

Güzergâh ve hedefler:

Daha önce gündeme gelen ve Aziziye Köyü'nden başlayan yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünel projesi, Tekman-Erzurum mesafesini yaklaşık 80 kilometre seviyesinden 40-45 kilometre aralığına düşürmeyi hedefliyordu. Ancak projenin öngörülen maliyeti olan 35 milyar TL, uygulama aşamasında önemli bir engel teşkil etti ve alternatif güzergâh arayışlarını gündeme getirdi.

Yeni alternatif ve sonraki adımlar:

Bunun üzerine daha kısa ve maliyet açısından daha uygun olması beklenen Aziziye-Yıkılgan güzergâhı üzerinde çalışılmaya başlandı. İlk değerlendirmelere göre bu hatta yaklaşık 3,5-4 kilometre uzunluğunda bir tünel seçeneği üzerinde duruluyor. Sondaj ve zemin etüdü sonuçlarının olumlu çıkması halinde proje teknik olarak bir üst aşamaya taşınabilecek; aksine olumsuz veriler farklı alternatiflerin yeniden değerlendirilmesini gerektirecek.

Bugünkü saha çalışması, uzun süredir konuşulan Palandöken Tüneli için atılan ilk somut teknik adım olarak değerlendiriliyor ve projenin geleceği bakımından kritik öneme sahip sonuçlar bekleniyor.

TEKMAN’IN UZUN SÜREDİR GÜNDEMİNDE OLAN VE İLÇENİN ERZURUM’A ULAŞIMINI KISALTMASI HEDEFLENEN PALANDÖKEN TÜNELİ İÇİN SAHADA İLK TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLADI.