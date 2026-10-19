Palandöken'de düğünde bıçaklı kavga: şüpheli E.D. gözaltında

Olayın ayrıntıları:

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Osman Bektaş Mahallesi sınırlarındaki bir düğün salonunda, Yunus Emre Mahallesi Özmeral Caddesi'nde olduğu belirtilen mekânda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda, şüpheli E.D. kavga ettiği A.Ç. ile M.D.'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Soruşturma ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan A.Ç. ve M.D., ambulanslarla sırasıyla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

Polis ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen E.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor; yetkililer gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacak.

ERZURUM’DA YUNUS EMRE MAHALLESİ ÖZMERAL CADDESİ’NDE BULUNAN DÜĞÜN SALONUNDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA ŞÜPHELİ E.D. GÖZALTINA ALINDI.