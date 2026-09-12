Palawan açıklarında gece yangını: MV June Aster kazasında can kaybı 76’ya ulaştı

Feribot yangınında can kaybı 76’ya yükseldi

Filipinler açıklarında seyir halindeyken alev alan feribotun bilançosu ağırlaşıyor. Başkent Manila çıkışlı MV June Aster adlı gemideki yangında, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 76 olarak açıklandı.

Olayın seyri ve kurtarma çalışmaları:

Gemi, 117 yolcu ve 17 mürettebatla Çarşamba günü yola çıkmış, Palawan eyaletindeki turistik merkez Coron yakınlarına yaklaşılırken gece saatlerinde yangın başlamıştı. İlk açıklamalarda 5 kişinin öldüğü belirtilmiş, daha sonra yapılan aramalarda gemiden çıkarılan ceset sayısının artmasıyla kayıp sayısı güncellendi.

Sahil Güvenlik yetkilileri, yangın sırasında toplam 43 kişinin kurtarıldığını; bunların 30 yolcu ve 13 mürettebat olduğunu belirtti. Ekipler, zehirli gazlar ve yüksek sıcaklık nedeniyle gemiye ancak Cuma günü girilebildiğini, sabah saatlerinde ilave 30 cansız beden bulunduğunu açıkladı.

Arama çalışmaları ve soruşturma:

Çalışmalar kayıp kişileri bulmaya yönelik olarak sürdürülüyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer soruşturmayı derinleştiriyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve Sahil Güvenlik raporları, arama kurtarma safhasındaki ilerlemeye göre güncellenmeye devam edecek.

FİLİPİNLER'DE FERİBOTTA ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 76'YA YÜKSELDİ.