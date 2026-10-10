Palmer'a uzun vadeli güven: Chelsea sözleşmeyi 2036'ya kadar uzattı

Palmer'a uzun vadeli güven

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Cole Palmer ile olan sözleşmeyi 2036 yılına kadar uzattığını kulübün resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüp açıklamasında, Palmer'ın 2023 yılında takıma katıldığından bu yana performansıyla öne çıktığı ve dünyanın en iyi hücum oyuncularından biri olduğu ifade edildi.

sözleşmenin kapsamı:

Açıklamada sözleşme süresine ilişkin detay verilirken, kulüp yetkilileri uzun vadeli taahhüdün Palmer'a duyulan güveni ve takım planlamasındaki önemini gösterdiğini belirtti. Yönetimin bu adımı, genç oyuncuya verilen süreklilik sinyalini güçlendiriyor.

palmer'ın performansı ve takım içindeki yeri:

Cole Palmer, Chelsea formasıyla çıktığı 138 maçta 58 gol ve 34 asistlik katkı sağladı. Bu istatistikler hem oyuncunun bireysel etkinliğini hem de takım için üstlendiği hücum rolünün büyüklüğünü ortaya koyuyor.

İmza töreninde konuşan Palmer, Chelsea'nin kendisi için çok şey ifade ettiğini ve kulübün doğru yönde ilerlediğini düşündüğünü söyledi; sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu da ekledi. Kulübün ifadeleri ile oyuncunun açıklamaları, iki tarafın da uzun vadeli projeye inandığını gösteriyor.

PREMİER LİG EKİPLERİNDEN CHELSEA, İNGİLİZ FUTBOLCU COLE PALMER’IN SÖZLEŞMESİNİN 2036 YILINA KADAR UZATILDIĞINI AÇIKLADI.