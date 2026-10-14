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Pamukkale'de beyaz travertenler arasında Lykos yarı maratonu heyecanı

Pamukkale travertenleri ve Hierapolis rotasında koşulacak Lykos Yarı Maratonu'na kayıtlar 19 Ekim 2026'ya kadar sürüyor; üç parkurda binlerce kişi katılacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Pamukkale'de beyaz travertenler arasında Lykos yarı maratonu heyecanı

Denizli'de tarihle doğanın buluşması: Lykos Yarı Maratonu ikinci yılında

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde düzenlenecek Lykos Yarı Maratonu ikinci kez binlerce sporseveri Pamukkale'nin eşsiz atmosferinde buluşturmaya hazırlanıyor. Organizasyon, Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti güzergâhında koşulacak rotasıyla katılımcılara hem sportif bir meydan okuma hem de kültürel bir gezi imkânı sunacak.

parkurlar ve katılımcı profili:

Yarış üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek: 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre deneyim koşusu ve 5 kilometre halk koşusu. 21 kilometre parkuru profesyonel atletler ve dayanıklılık sınamak isteyenler için tasarlandığı halde, 10 kilometre rotası koşu meraklılarına tarihi manzaralar eşliğinde rekabet imkânı veriyor. 5 kilometrelik halk koşusu ise her yaşa ve seviyeye açık olup katılımı teşvik ediyor.

kayıtlar, tarih ve organizasyon detayları:

Etkinliğe katılmak isteyenler kayıtlarını www.lykosyarimaratonu.com üzerinden yapabilecek. Kayıt işlemleri için son tarih 19 Ekim 2026 olarak duyuruldu. Parkurda yer alamayanlar da etkinlik alanında bulunarak organizasyon coşkusunu yerinde yaşayabilecek ve izleyici olarak destek verebilecek.

Organizasyonun amacı, Denizli'nin doğal güzelliklerini ve binlerce yıllık kültürel mirasını ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak. Pamukkale'nin beyaz travertenleri ile Hierapolis'in tarihi dokusu, yarış boyunca katılımcılara benzersiz görsel deneyimler sunarak etkinliğin tanıtım değerini artıracak.

Belediye yetkilileri, güvenlik, sağlık ve lojistik hazırlıklarının sürdüğünü belirtiyor; rotaların tarihi ve doğal dokuyu koruyacak biçimde hazırlandığı, yarış sırasında gerekli önlemlerin alınacağı vurgulanıyor. Katılımcılardan etkinlik talimatlarına uymaları ve rotu önceden incelemeleri isteniyor.

İkinci yılında da sporun birleştirici gücünü tarihi mirasla buluşturacak Lykos Yarı Maratonu, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine renk katacak ve Pamukkale'de unutulmaz anılar bırakmayı hedefliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, CUMHURİYETİMİZİN 103. YIL DÖNÜMÜNDE, BU YIL...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, CUMHURİYETİMİZİN 103. YIL DÖNÜMÜNDE, BU YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENECEK OLAN LYKOS YARI MARATONU BİNLERCE SPOR TUTKUNUNU TARİHİN VE DOĞANIN KALBİNDE BULUŞTURUYOR. PAMUKKALE TRAVERTENLERİ VE HİERAPOLİS ANTİK KENTİ’NİN BÜYÜLEYİCİ ROTASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORGANİZASYON İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 19 EKİM 2026 OLARAK DUYURULDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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