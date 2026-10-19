Dolar 49,5362 +0,05%
Euro 55,4908 -0,29%
Bist 11.662,54 -0,50%
Altın Gram 6.691,41 +0,49%
EUR/USD 1,1191 -0,47%
Brent Petrol 107,16 -2,46%
--°

Pankreas kanserinde erken fark edilmesi gereken altı belirti

Erken dönemde sessiz ilerleyebilen pankreas kanseri için sarılık, açıklanamayan kilo kaybı, karın ve sırta yayılan ağrı, sindirim sorunları, halsizlik ve kan şekeri değişiklikleri önemlidir.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:23

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Pankreas kanserinde erken fark edilmesi gereken altı belirti

Pankreasın işlevi ve tümör çeşitleri:

Pankreas, midenin arkasında, karın boşluğunun üst bölümünde yer alır ve hem sindirim hem de hormon dengesinin korunmasında görev alır. Dış salgı işleviyle yağ, protein ve karbonhidratların sindirimine yardımcı olan enzimleri; iç salgı işleviyle de insülin ve glukagon gibi hormonları üretir. Pankreasta ortaya çıkan tümörler hücrelerin geliştiği yapıya göre sınıflanır; ekzokrin tümörler pankreas kanallarından veya enzim üreten hücrelerden kaynaklanır ve pankreas kanserlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur.

Belirtiler ve dikkat edilmesi gereken işaretler:

Pankreasın karın boşluğunun derininde yer alması ve erken dönemde belirgin şikâyetler vermemesi nedeniyle hastalık sıklıkla tesadüfen veya başka bir yakınma üzerine yapılan tetkiklerle ortaya çıkar. Prof. Dr. Emin Köse’nin vurguladığı başlıca belirtiler şunlardır: sarılık (cilt ve göz aklarında sararma, koyu idrar, açık renkli dışkı, kaşıntı), açıklanamayan kilo kaybı, üst karın bölgesinde başlayıp sırta yayılabilen karın ve sırt ağrısı, sindirim sorunları (şişkinlik, bulantı, hazımsızlık, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik), halsizlik ve yorgunluk ile birlikte metabolik etkiler ve beslenme sorunları ve kan şekeri değişiklikleri (yeni başlangıçlı diyabet veya mevcut diyabette bozulma).

Kimler daha risk altında:

Genetik yatkınlık, ileri yaş, sigara kullanımı, kronik pankreatit, obezite ve diyabet pankreas tümörü riskini artıran faktörler arasında sayılmaktadır. Bu risk faktörleri olan hastalarda şüpheli belirtiler ortaya çıktığında daha dikkatli değerlendirme gereklidir.

Tanı yöntemleri ve hangi bulgulara bakılır:

Tanı, sadece tümörün varlığını saptamaktan öte, tümörün türünü, büyüklüğünü, çevre damarlarla ilişkisini ve uzak organlara yayılımını belirlemeyi hedefler. Fizik muayene ve kan testlerinin ardından klinik gerekliliğe göre bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve endoskopik ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Kan testleri karaciğer ve safra yolları durumunu değerlendirmeye yardımcı olurken, bazı hastalarda CA 19-9 gibi tümör belirteçleri incelenir; ancak bu belirteçler tek başına tanı koydurmaz. Gerekli durumlarda endoskopik ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapılarak doku örneği alınır ve tanı kesinleştirilir.

Tanıda bütüncül yaklaşım:

Tanı sürecinde, sadece görüntüleme sonuçları değil hastanın şikâyetleri, tıbbi öyküsü ve laboratuvar bulguları birlikte değerlendirilir. Bu değerlendirme tedavi planının ve prognozun belirlenmesinde kritik rol oynar.

Cerrahi ve diğer tedavi seçenekleri:

Tümörün pankreas içindeki yerine ve çevre dokularla olan ilişkisine göre uygulanacak cerrahi yöntemler değişir. Pankreas başındaki tümörlerde Whipple ameliyatı (pankreas başı, safra yolu ve onikiparmak bağırsağının ilgili kısımlarının çıkarılması) tercih edilebilir. Pankreas gövde veya kuyruk bölümündeki tümörlerde distal pankreatektomi uygulanabilir; bazı vakalarda dalağın alınması gerekebilir. Nadir ve gerekli durumlarda total pankreatektomi gündeme gelir; bu durumda hayat boyu insülin ve sindirim enzimi desteği gerekir.

Bazı hastalarda tümörün çevre damarlarla ilişkisi nedeniyle doğrudan ameliyat mümkün olmayabilir; bu kişilerde onkolojik ilaç tedavileri (neoadjuvan tedavi) sonrasında yeniden değerlendirme yapılarak cerrahi seçenek tekrar gündeme alınabilir. Bu yaklaşım her hasta için uygun değildir ve karar hastalığın yaygınlığı ile verilen yanıta göre kişiselleştirilir.

Robotik ve laparoskopik cerrahi uygun hastalarda geleneksel açık cerrahiye alternatif olarak kullanılabilmektedir. Robotik cerrahi, daha küçük kesiler, ameliyat sonrası ağrının azalması, daha hızlı iyileşme ve erken taburculuk gibi avantajlar sağlayabilir; ancak bu avantajlar hastanın durumu, ameliyatın kapsamı ve cerrahinin güvenliği göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Robotik pankreas cerrahisi her merkezde veya her tümörde uygulanamaz; cerrahi ekibin deneyimi ve tümörün çıkarılabilirliği yöntem seçiminde belirleyicidir.

Sonuç olarak, pankreas tümörlerinde erken tanı tedavi başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Şikâyetleri olan veya risk faktörlerine sahip kişilerde şüphe duyulursa uygun tetkiklerle hızlı değerlendirme yapılması yaşam kalitesi ve tedavi olanakları açısından büyük fark yaratabilir.

PROF. DR. EMİN KÖSE

PROF. DR. EMİN KÖSE

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop'ta rüzgârın ardından enerji hizmetleri normale döndü
images

Mitolojiden mutfağa Osmangazi'de geçmişe açılan sinema ve tat keşfi
images

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 64 eserle veda eden sergisi söyleşiyle tamamlandı
images

Mahallede dip bucak temizlikle Bolvadin'de hijyen seferberliği ilerliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gebze'de sele kapılan Doğan Arslan’ın cansız bedeni Pendik'te bulundu

Sakarya’da Kaynarca'nın tarım arazileri ve yerleşimleri sağanakta su altında kaldı

Söke’de muhtarlar günü töreni: dayanışma ve hizmet vurgusu

Aileyi merkeze alan jandarma eğitimi Sinanpaşa'da tamamlandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor