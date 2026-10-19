Pankreas kanserinde erken fark edilmesi gereken altı belirti

Pankreasın işlevi ve tümör çeşitleri:

Pankreas, midenin arkasında, karın boşluğunun üst bölümünde yer alır ve hem sindirim hem de hormon dengesinin korunmasında görev alır. Dış salgı işleviyle yağ, protein ve karbonhidratların sindirimine yardımcı olan enzimleri; iç salgı işleviyle de insülin ve glukagon gibi hormonları üretir. Pankreasta ortaya çıkan tümörler hücrelerin geliştiği yapıya göre sınıflanır; ekzokrin tümörler pankreas kanallarından veya enzim üreten hücrelerden kaynaklanır ve pankreas kanserlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur.

Belirtiler ve dikkat edilmesi gereken işaretler:

Pankreasın karın boşluğunun derininde yer alması ve erken dönemde belirgin şikâyetler vermemesi nedeniyle hastalık sıklıkla tesadüfen veya başka bir yakınma üzerine yapılan tetkiklerle ortaya çıkar. Prof. Dr. Emin Köse’nin vurguladığı başlıca belirtiler şunlardır: sarılık (cilt ve göz aklarında sararma, koyu idrar, açık renkli dışkı, kaşıntı), açıklanamayan kilo kaybı, üst karın bölgesinde başlayıp sırta yayılabilen karın ve sırt ağrısı, sindirim sorunları (şişkinlik, bulantı, hazımsızlık, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik), halsizlik ve yorgunluk ile birlikte metabolik etkiler ve beslenme sorunları ve kan şekeri değişiklikleri (yeni başlangıçlı diyabet veya mevcut diyabette bozulma).

Kimler daha risk altında:

Genetik yatkınlık, ileri yaş, sigara kullanımı, kronik pankreatit, obezite ve diyabet pankreas tümörü riskini artıran faktörler arasında sayılmaktadır. Bu risk faktörleri olan hastalarda şüpheli belirtiler ortaya çıktığında daha dikkatli değerlendirme gereklidir.

Tanı yöntemleri ve hangi bulgulara bakılır:

Tanı, sadece tümörün varlığını saptamaktan öte, tümörün türünü, büyüklüğünü, çevre damarlarla ilişkisini ve uzak organlara yayılımını belirlemeyi hedefler. Fizik muayene ve kan testlerinin ardından klinik gerekliliğe göre bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve endoskopik ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Kan testleri karaciğer ve safra yolları durumunu değerlendirmeye yardımcı olurken, bazı hastalarda CA 19-9 gibi tümör belirteçleri incelenir; ancak bu belirteçler tek başına tanı koydurmaz. Gerekli durumlarda endoskopik ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapılarak doku örneği alınır ve tanı kesinleştirilir.

Tanıda bütüncül yaklaşım:

Tanı sürecinde, sadece görüntüleme sonuçları değil hastanın şikâyetleri, tıbbi öyküsü ve laboratuvar bulguları birlikte değerlendirilir. Bu değerlendirme tedavi planının ve prognozun belirlenmesinde kritik rol oynar.

Cerrahi ve diğer tedavi seçenekleri:

Tümörün pankreas içindeki yerine ve çevre dokularla olan ilişkisine göre uygulanacak cerrahi yöntemler değişir. Pankreas başındaki tümörlerde Whipple ameliyatı (pankreas başı, safra yolu ve onikiparmak bağırsağının ilgili kısımlarının çıkarılması) tercih edilebilir. Pankreas gövde veya kuyruk bölümündeki tümörlerde distal pankreatektomi uygulanabilir; bazı vakalarda dalağın alınması gerekebilir. Nadir ve gerekli durumlarda total pankreatektomi gündeme gelir; bu durumda hayat boyu insülin ve sindirim enzimi desteği gerekir.

Bazı hastalarda tümörün çevre damarlarla ilişkisi nedeniyle doğrudan ameliyat mümkün olmayabilir; bu kişilerde onkolojik ilaç tedavileri (neoadjuvan tedavi) sonrasında yeniden değerlendirme yapılarak cerrahi seçenek tekrar gündeme alınabilir. Bu yaklaşım her hasta için uygun değildir ve karar hastalığın yaygınlığı ile verilen yanıta göre kişiselleştirilir.

Robotik ve laparoskopik cerrahi uygun hastalarda geleneksel açık cerrahiye alternatif olarak kullanılabilmektedir. Robotik cerrahi, daha küçük kesiler, ameliyat sonrası ağrının azalması, daha hızlı iyileşme ve erken taburculuk gibi avantajlar sağlayabilir; ancak bu avantajlar hastanın durumu, ameliyatın kapsamı ve cerrahinin güvenliği göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Robotik pankreas cerrahisi her merkezde veya her tümörde uygulanamaz; cerrahi ekibin deneyimi ve tümörün çıkarılabilirliği yöntem seçiminde belirleyicidir.

Sonuç olarak, pankreas tümörlerinde erken tanı tedavi başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Şikâyetleri olan veya risk faktörlerine sahip kişilerde şüphe duyulursa uygun tetkiklerle hızlı değerlendirme yapılması yaşam kalitesi ve tedavi olanakları açısından büyük fark yaratabilir.

PROF. DR. EMİN KÖSE