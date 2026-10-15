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Panodan yükselen duman apartmanda tahliyeyi engelledi, itfaiye müdahale etti

Bolu Beşkavaklar'da girişteki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Panodan yükselen duman apartmanda tahliyeyi engelledi, itfaiye müdahale etti

Panodan yükselen duman apartmanda tahliyeyi engelledi, itfaiye müdahale etti

Bolu'nun Beşkavaklar Mahallesi Safir Sokak'ta bulunan bir site içindeki 6 katlı apartmanın girişinde, bina elektrik panosundan yangın çıktı. Olayın bildirimi üzerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acil müdahale ve söndürme çalışması:

İtfaiye ekipleri hızla yangına müdahale ederek alevlerin dairelere sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında ekipler binada güvenlik önlemleri alıp çevreyi emniyete aldı.

Dumandan etkilenenler ve tanık anlatımı:

Apartmanın üst katlarında bulunan bir vatandaş dumandan etkilendi ve olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olayı anlatan mahalle sakini, "Aşağıdan duman geldi. Ne yapacağımı şaşırıp itfaiyeyi aradım. Doğalgaz patlasa her yeri sarardı, dışarıya çıkamazdık. Apartmana duman doldu. Dumandan aşağıya inemedik" diye konuştu.

Yetkililer, yangının binanın girişindeki elektrik panosundan başladığını bildirdi. Olayla ilgili olarak daha geniş çaplı bir inceleme yapılacağı belirtildi ve şu ana dek can kaybı ya da ciddi yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

BOLU’DA 6 KATLI APARTMANIN GİRİŞİNDEKİ ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE...

BOLU’DA 6 KATLI APARTMANIN GİRİŞİNDEKİ ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. APARTMANA DOLAN DUMAN NEDENİYLE AŞAĞIYA İNEMEDİKLERİNİ SÖYLEYEN BİR VATANDAŞA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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