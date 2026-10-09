Pansiyonda iki gün sonra banyoda ölü bulunan yaşlı çiftin ölümü araştırılıyor

pansiyonda iki gün sonra bulunan çiftin öyküsü:

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi’nde, bir süre önce Türkiye’ye kesin dönüş yapan Yaşariye Ünver (79) ile eşi Tahsin Ünver (80) bölgedeki bir pansiyona yerleşti. Çiftin odaya girdikten sonra iki gün boyunca dışarı çıkmaması, pansiyon çalışanlarının şüphelenmesine neden oldu.

keşif ve ilk müdahale:

Pansiyon işletmecisinin kontrol amacıyla odaya girmesi sonucu çift banyoda hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Yaşariye ve Tahsin Ünver çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

olay yeri incelemesi ve bulgular:

Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan yerinde incelemeler sonrası cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde vücutta darp veya yara izine rastlanmadığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, çiftin kükürt gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor; kesin ölüm nedeni yapılacak adli muayene ve otopsi sonuçlarıyla netleşecek.

otopsi ve cenaze işlemleri:

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından çiftin cenazeleri bugün memleketleri olan Uşak’ın Sivaslı ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

TAHSİN ÜNER YAŞARİYE ÜNER