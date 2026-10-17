Fidan Bağdat'ta ulusal güvenlik müsteşarıyla diplomasi trafiğini sürdürdü

Bağdat görüşmesi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi ile bir araya geldi.
Temasların çerçevesi:
Görüşme, Bakan Fidan'ın Bağdat'taki resmi temasları arasında yer aldı; ziyaret, Fidan'ın toplantı kapsamında sürdürdüğü diplomasi trafiğinin devamı niteliğinde kaydedildi.
Resmi temas vurgusu:
İki yetkili arasındaki görüşme resmi program dahilinde gerçekleştirildi ve Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için bulunduğu Bağdat ziyareti çerçevesinde planlandı.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 52. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI KAPSAMINDA BULUNDUĞU BAĞDAT'TA IRAK ULUSAL GÜVENLİK MÜSTEŞARI KASIM ABBUDİ İLE GÖRÜŞTÜ.
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