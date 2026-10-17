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Paris'te sokakların tahribatına dönüşen protestolarda 13'ü çocuk 195 kişi gözaltına alındı

Paris'te Sarı Yelekliler çağrısıyla düzenlenen gösterilerde kaldırım taşları söküldü, araçlar ve konteynerler yakıldı; 13'ü çocuk 195 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Paris'te sokakların tahribatına dönüşen protestolarda 13'ü çocuk 195 kişi gözaltına alındı

Paris'te protestolar geniş çaplı hasara yol açtı

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler hareketini yeniden canlandırma çağrısıyla gerçekleştirilen gösteriler, kent merkezinde ciddi maddi hasara ve kamu düzeninde bozulmaya neden oldu. Göstericiler kaldırım taşlarını sökerek yolları kapatırken araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi, döviz büroları ve mağazalar yağmalandı.

Gözaltılar ve savcılık açıklamaları:

Paris Savcılığı, başkentin tüm ilçelerinde yapılan müdahaleler sonucu toplamda 13'ü çocuk olmak üzere 195 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar ağırlıklı olarak şiddet veya mala zarar verme amacı taşıyan bir gruba katılma, silah ve patlayıcı madde bulundurma, yüzünü gizleme ve şiddet eylemlerinde bulunma suçlamalarıyla işlem gördü.

Belediye başkanından tepki ve organizatör iddiası:

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, sokaklardaki tahribatı kınayarak bu tür eylemlerin öğrencilerin taleplerini gölgede bıraktığını ve protestoların imajına zarar verdiğini vurguladı. Gregoire, gösteri yapmanın fikirleri savunmanın bir hakkı olduğunu ancak mala zarar vermenin çözüm olmadığını belirtti.

Öte yandan gösterilerin organizatörleri, ülke genelinde gün boyu düzenlenen eylemlere 800 bin kişinin katıldığını açıkladı. Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE SARI YELEKLİLER HAREKETİNİ YENİDEN CANLANDIRMA ÇAĞRISIYLA HAYAT...

FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE SARI YELEKLİLER HAREKETİNİ YENİDEN CANLANDIRMA ÇAĞRISIYLA HAYAT PAHALILIĞI VE EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SORUNLARA KARŞI DÜZENLENEN PROTESTOLARDA ARAÇLAR VE ÇÖP KONTEYNERLERİ ATEŞE VERİLDİ, MAĞAZALAR YAĞMALANDI VE 13’Ü ÇOCUK 195 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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