Hristodulidis, geçiş kapıları anlaşmazlığında Holguin'i işaret etti

Hristodulidis'in festivaldeki mesajı:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, 6. İki Toplumlu Pile Barış Festivali'nde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununda yeniden birleşmenin tek seçenek olduğunu yineledi. Etkinliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile birlikte katılan Hristodulidis, festivalin barış ve birlikte yaşama mesajı taşıdığını vurguladı fakat tek başına kültürel buluşmaların siyasi süreci ilerletmek için yeterli olmadığını söyledi.

"Bizim için vatanımızın yeniden birleşmesinden başka seçenek yoktur" diyen Hristodulidis, ilerleme için siyasi iradenin şart olduğunu belirtti. Bu çerçevede, sosyal ve kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekmekle birlikte, müzakere masasında somut adımların atılmasının gerekliliğini tekrar vurguladı.

BM'ye sunulan yazılı öneriler:

Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin aracılığıyla iletilen değerlendirmelere yanıt olarak, Genel Sekreter'e yazılı öneriler sunduğunu açıkladı. Ulusal Konsey sonrası yapılan başvurunun New York'taki görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu belirten Hristodulidis, sunduğu önerilerin müzakere metodolojisini, müzakerelerin özünü ve güven artırıcı önlemleri kapsadığını ifade etti.

Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile planlanan yeni görüşmede ilerleme sağlanmasını umut ettiğini söyledi ve Holguin'in liderler arasındaki görüşmelerin tamamında bulunmasının faydalı olacağını savundu.

Geçiş kapıları konusunda ima ve sorumluluk işareti:

Yeni geçiş kapılarının açılması konusundaki uzlaşma sağlanamamasına ilişkin Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin daha önce gündeme getirdiği bir öneriyi hatırlatarak üstü kapalı suçlamada bulundu. Holguin'in ortak akşam yemeğinde ortaya koyduğu öneriyi "makul bir uzlaşma" olarak tanımlayan Hristodulidis, "Holguin, bu öneriye kimin hemen evet, kimin hemen hayır dediğini çok iyi biliyor" ifadesiyle karşı tarafı işaret etti.

Rum lider bu şekilde, görüş ayrılığının kaynağına ilişkin sorumluluğu muhatap taraflara yükleyici bir tutum sergiledi; ancak hangi tarafın öneriyi reddettiğini açıkça belirtmedi. Ayrıca Hristodulidis, verilen yanıtın ardından "kiminle çok da sakin olmayan bir görüşme yaşandığını" Holguin'in bildiğini söyleyerek anlaşmazlığın diplomatik gerilim boyutuna dikkat çekti.

Festivalin yeniden düzenlenmesini olumlu bulduğunu belirten Hristodulidis, benzer etkinliklerin devam etmesinden yana olduğunu kaydetti; fakat sosyal temasların müzakere masasında ilerleme için siyasi iradeyi ikame edemeyeceğini yineledi. Hristodulidis'in açıklamaları, hem kültürel işbirliği çağrısı hem de müzakere sürecinde inisiyatif ve sorumluluk taleplerini birlikte taşıdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, yeni geçiş kapılarının açılması konusunda uzlaşma sağlanamamasına ilişkin BM Genel Sekreteri’nin önerisini gündeme getirerek, "(BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi)