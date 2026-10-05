Park halindeki araçta silahlı saldırı: Gaziantep'te bir kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami Sokak'ta meydana gelen olayda, park halindeki aracında otururken silahlı saldırıya uğrayan K.A.T. (34) ağır yaralandı. Saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

saldırı ve ilk müdahale:

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından K.A.T. hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kurulan güvenlik şeridi ve sağlık ekiplerinin çalışması sonrasında bölgeden detaylı bilgi toplandı.

soruşturma ve sonrası:

Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili kimliği tespit edilemeyen saldırganların tespiti ve yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor. Hayatını kaybeden K.A.T.'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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