parkta kapsamlı yenileme çalışması:

Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan Naim Süleymanoğlu Çocuk Parkı, Çukurova Belediyesi tarafından yenilendi. Başkan Vekili Sıtkı Keskin talimatları doğrultusunda belediye ekipleri parkta kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmaların amacı, çocukların ve vatandaşların daha temiz, düzenli ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesini sağlamak olarak açıklandı.

anma programı ve katılımcılar:

Parkta düzenlenen anma programı, Adana Balkan Türkleri Derneği tarafından gerçekleştirildi. Programa CHP Adana İl Başkanı Orhan Bayram, Dernek Başkanı Aziz Sağıroğlu, Karslılar Mahalle Muhtarı Meltem Koparan, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte hem parkın yenilenmiş hali halka tanıtıldı hem de vefat yıl dönümünde Naim Süleymanoğlu anıldı.

naim süleymanoğlu'nun mirası:

Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, konuşmasında Naim Süleymanoğlu’nun sadece kazandığı madalyalarla değil, azmi, kararlılığı ve mücadeleci ruhuyla da gelecek nesillere örnek olduğunu vurguladı. Keskin, efsane sporcunun hatırasının yaşatılmasının önemine dikkat çekti ve “Böylesine büyük değerlerimizi unutmayacağız” mesajını paylaştı.

Çukurova Belediyesi, adını taşıyan parkı yenileyerek hem Naim Süleymanoğlu’nun hatırasına sahip çıkmış hem de kent genelindeki sosyal yaşam alanlarını iyileştirme çalışmalarını sürdürdüğünü gösterdi.

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SITKI KESKİN, NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN YALNIZCA KAZANDIĞI MADALYALARLA DEĞİL, AZMİ, KARARLILIĞI VE MÜCADELECİ RUHUYLA DA GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLDUĞUNU BELİRTEREK TÜRK MİLLETİNE BÜYÜK GURURLAR YAŞATAN EFSANE SPORCUNUN HATIRASINI YAŞATMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.