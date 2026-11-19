Erzurum'da basketbol zirvesi:

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda bölge basketbolunun geleceğine yönelik yol haritası ve organizasyon planları ele alındı. Toplantıya Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez başkanlık etti; Antrenör Takip Birimi Şefi Ferhat Doğuş Aygün, ARGE Koordinatörü Yaser Taşkesenlioğlu, TBF Erzurum İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu, il temsilciliği yöneticileri, kulüp temsilcileri ve çok sayıda antrenör katılım sağladı.

toplantının içeriği ve alınan kararlar:

Oldukça verimli geçen oturumlarda öncelikle altyapı çalışmaları, antrenör eğitimi ve kulüpler arası koordinasyon konularında görüşler paylaşıldı. Organizasyonlar, müsabaka takvimleri ve saha kullanımına ilişkin düzenlemeler tartışıldı; katılımcılar uygulamaya dönük öneriler sundu ve öncelikli adımlar belirlendi.

Erdoğan Dönmez konuşmasında antrenörlük geçmişine atıfta bulunarak, İl Müdürlüğü bünyesindeki salonların bakım ve güçlendirme çalışmalarının yoğun tempoda sürdüğünü, kar ve kış şartları gelmeden spor tesislerini antrenörlerin ve sporcuların kullanımına sunmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Dönmez, salonlar hizmete girdiğinde antrenörlerin ve sporcuların modern ve konforlu ortamlarda çalışacaklarını belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

katılımcılar ve teşekkür mesajları:

Zirvede katılımcılar, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e verdikleri destek için teşekkür ettiler. Toplantı son bölümünde kulüp temsilcileri ve antrenörler basketbol planlamasıyla ilgili görüşlerini dile getirerek uygulamaya yönelik beklentilerini aktardı.

Toplantıya katılan isimler arasında Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Burak Erdinç Aslan, eski İl Temsilcisi Cem Culfa, TBF İl Temsilciliğinden Serdar Tezgel, Muhammet Fatih Yentimur, Dr. Kutluhan Biricik, Doç. Dr. Serkan Naktiyok, antrenörler Nurdan Fencioğlu, Melih Tekin Cinislioğlu, Hamza Çullu, Burak Sayal ve Sabancı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Bahadır Mazlumoğlu yer aldı.

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BASKETBOL ZİRVESİ YAPILDI.