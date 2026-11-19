Antrenman raporu:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışmalarının ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile devam etti.

Antrenmanın içeriği:

İdmanda özellikle pas organizasyonları ve top kontrolü üzerinde yoğunlaşıldı; kısa paslarla tempoyu ayarlama çalışmaları yapıldı. Antrenmanın son bölümünde taktiksel varyasyonlar denenerek takımın saha içindeki yerleşimleri ve bireysel sorumlulukları sınandı. Bireysel çalışmalar, oyuncuların teknik yüzünü koruma ve maç ritmini yakalama amaçlı planlandı.

Hazırlığın amaçları ve sonraki adım:

Sarı-lacivertliler, core ve çabukluk odaklı programla hem fiziksel dayanıklılığı hem de geçişlerdeki hızı iyileştirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, deplasmanda tempo kontrolü ve topa sahip olma stratejisini destekliyor. Hazırlıklar yarın yapılacak son idmanla tamamlanacak ve teknik ekip, bu son provanın ardından karşılaşmaya yönelik nihai kararlarını netleştirecek.

N'GOLO KANTE - ROMELU LUKAKU