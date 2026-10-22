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Parklar kamera ağıyla büyüyor: İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e yükseldi

İnegöl Belediyesi, 150 kamerayla izlenen 45 güvenli parkla vatandaşlara daha güvenli alan sağlıyor; 2026 sonuna kadar 17 park eklenerek hedef 62'ye ulaşılacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Parklar kamera ağıyla büyüyor: İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e yükseldi

uygulamanın kapsamı:

İnegöl Belediyesi tarafından 2020 yılında başlatılan Güvenli Park uygulaması, kademeli olarak tüm mahallelere yayılarak devam ediyor. Bugün itibarıyla kentte 45 çocuk parkı toplam 150 kamera ile izleniyor. Belediye, yılsonu hedefini güvenli park sayısını 62'ye çıkarmak olarak belirledi.

Programın uygulama takvimi yıllara göre planlanmış durumda: 2020'de 12, 2021'de 10, 2022'de 10 ve 2023'te yine 10 park sisteme dahil edildi. 2026 yılı için ise 20 parkın daha Güvenli Park uygulamasına alınması planlandı; bu yıl içinde planlanan çalışmaların ilk 3'ü tamamlanırken, kalan 17 parkın altyapı hazırlıkları da bitirildi ve yılsonuna kadar aktif hale getirilmesi hedefleniyor.

başkan taban'ın ziyaretinde öne çıkanlar:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak Parkı'ndaki uygulama alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Taban, yeni yapılan parklarda sistemin en başından planlandığını, eski parklarda ise kademeli revizyonlarla kamera kurulumlarının tamamlandığını belirtti. Ziyaret sırasında belediye yetkililerinden sahadaki son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Taban, ziyaretinde şunları ifade etti: 'Güvenli Park sayımızı arttırmaya dönük hedeflerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Mahallelerimizde, parklarımızda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bu parkları kullanmalarını istiyoruz.'

izleme, ihbar ve yaptırım:

Kurulan kameralar, İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi üzerinden anbean takip ediliyor. Başkan Taban, duyarlı vatandaşların 153 hattı ve belediyenin WhatsApp hattı üzerinden yaptığı bildirimlerin önemine vurgu yaptı ve bu işbirliğinin olayların aydınlatılmasında etkili olduğunu söyledi.

Ayrıca, yapılan olumsuz davranışların tespit edilmesi halinde ilgili adli makamlara bildirildiği ve zararın meydana getirenlerden rücu edildiği belirtildi. Başkan Taban, 'Tespitlerimizle bunu yapanları evlerine kadar takip edebiliyoruz. Küçük yaştaysa, anne babalarına ulaşıyoruz' ifadeleriyle uygulanacak takip ve bilgilendirme mekanizmalarını aktardı.

Belediye yetkilileri, Güvenli Park uygulamasının hem suç ve zarar verme vakalarının azaltılmasına hem de ailelerin park kullanım güvenini artırmaya yönelik sürdürüleceğini, vatandaşlardan gelen bildirimlerin sistemin etkinliğini artırdığını vurguluyor.

BURSA’NIN İNEGÖL BELEDİYESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN GÜVENLİ PARK UYGULAMALARI 45’E ULAŞTI. 150...

BURSA’NIN İNEGÖL BELEDİYESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN GÜVENLİ PARK UYGULAMALARI 45’E ULAŞTI. 150 KAMERA İLE İZLENEN PARKLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTARKEN, 2026 YILI SONUNA KADAR 17 PARKTA DAHA UYGULAMA AKTİF EDİLECEK. YIL SONU İÇİN HEDEF GÜVENLİ PARK SAYISINI 62’YE YÜKSELTMEK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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