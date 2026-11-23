Melikgazi'de parkta şiddetli tartışma yaralanmayla sonuçlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Aydınkevler Mahallesi, Yunusemre Caddesi üzerinde bulunan bir parkta iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda, kardeşler E.M. (16) ve E.C.M. (20) bıçaklanarak yaralandı.

Olayın yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yerde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Yerel ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Şüpheliler ve soruşturma:

Olayın ardından kavgaya karışan bazı şahısların bölgeden kaçtığı bildirildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma açıldığı ve kolluk kuvvetlerinin tanık ifadeleri ile kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi.

Yerel yetkililer ve güvenlik güçleri, benzer olayların önlenmesi için devriye ve araştırma faaliyetlerini artırırken, yaralıların sağlık durumuyla ilgili detaylı bilginin hastaneden gelecek resmi açıklamayla netleşeceği belirtildi.

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 kardeş yaralandı