Olayın gelişimi:

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakalamak için Talas ilçesi Vilayet Sokak'taki ikamete operasyon düzenledi. Eve gelen polis ekiplerini gören M.Y., iddiaya göre banyoda pompalı tüfekle kendini vurdu.

Müdahale ve soruşturma:

Ekiplerin eve girdiğinde yaralı halde bulduğu M.Y., olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen M.Y. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, soruşturmayı yürüten birimler yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi toplamaya devam ediyor.

KAYSERİ'DE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE YAKALANACAĞINI ANLAYINCA POMPALI TÜFEKLE KENDİNE ATEŞ EDEN ŞAHIS KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.