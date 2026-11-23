kaynak çalışması sonrası yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde yapılan kaynak sırasında çıkan kıvılcımlar, yan taraftaki mobilya atölyesine düşmesi sonucu yangın çıktı. Mobilya atölyesinde bulunan süngerlerin bir anda tutuşması üzerine alevler kısa sürede atölyeyi sardı ve yoğun duman oluştu.

müdahale ve olay yeri:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında oluşan yoğun duman kentin pek çok noktasından görüldü.

etkilenenler ve sağlık durumu:

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 1 kişi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının kaynağı atölyedeki kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlardı.

DENİZLİ’DE BİR MARANGOZ ATÖLYESİNDE KAYNAK SIRASINDA SIÇRAYAN KAYNAK KIVILCIMLARI YAN TARAFTAKİ MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGINA NEDEN OLDU. ATÖLYEYİ SARAN VE YOĞUN DUMAN OLUŞAN YANGIN NEDENİYLE 1 KİŞİ DUMANLARDAN ETKİLENDİ.