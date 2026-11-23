Olayın ortaya çıkışı:

İzmir’in Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’ndeki villasında, 10 Kasım gecesi saat 23.00 sıralarında yakınları tarafından hareketsiz bulunan 72 yaşındaki iş adamı Bekir Kayabaşı, vücudunda tespit edilen bıçak ve kurşun izleriyle öldürülmüş olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrasında Kayabaşı’nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi; bir gün sonra Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Soruşturma ve görüntü incelemesi:

Olayın aydınlatılması için İzmir Emniyet Müdürlüğü içerisinde Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ile Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü koordineli bir çalışma başlattı. Ekipler, Kayabaşı’nın villası ve çevresindeki yaklaşık 6,5 dönümlük arazide detaylı inceleme yaptı.

Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Elazığ illerindeki yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası ve 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ile birlikte 45 ayrı noktadan temin edilen kayıtlar değerlendirildi. Toplamda yaklaşık 600 saatlik görüntü tek tek analiz edildi; Kayabaşı’nın aile üyeleri, yakın çevresi ve iş dünyasından çok sayıda kişiyle görüşüldü.

Cinayetin sebebi ve şüphelilerin bağlantısı:

Elde edilen deliller ve yapılan analizler sonucunda cinayetin, miras anlaşmazlığı nedeniyle Kayabaşı’nın kızı P.K. tarafından planlandığı belirlendi. İfadelere göre P.K.'nin erkek arkadaşı ve Kayabaşı’nın özel şoförü S.A., planı uygulamak için harekete geçti; S.A.'nın, planın gerçekleştirilmesi için P.K.'nin önceden tanıdığı bir şüpheliyle anlaştığı tespit edildi.

Operasyon ve delil tespiti:

Teknik ve fiziki takip ile delil toplama çalışmaları tamamlandıktan sonra emniyet, 16 Kasım tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda P.K. (45), S.A. (39), H.H.S. (29) ve M.V.A. (32) gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kayıtlarında, şüpheli S.A.'nın izini kaybettirmek ve delil karartmak amacıyla cep telefonunu kırıp denize attığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Deniz polisi ekiplerinin su altında tespit ettiği telefon, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı; bu müdahale ve telefonun bulunma anı da soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor, emniyet ekipleri elde edilen bulgular doğrultusunda ek incelemeler yapıyor.

OLAY YERİNİN HAVADAN VE YERDEN EKİPLERİN ÇALIŞMASI