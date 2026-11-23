Üstel'in Gazimağusa Vizyon 2033 tanıtımı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Gazimağusa Vizyon 2033 Projesi'nin tanıtım toplantısında projenin detaylarını ve hükümetin önceliklerini paylaştı. Üstel, projenin iki yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, KKTC'nin 50'nci kuruluş yıl dönümüne doğru atılacak yapısal adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Toplantıda Üstel, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin sürdürüleceğini ve büyük altyapı yatırımlarının devam edeceğini ifade etti. Hedeflerin merkezinde kentin ekonomik canlandırılması, sahil şeritlerinin halka açılması ve öğrenciler ile gençlere yönelik yeni istihdam alanlarının oluşturulması yer aldı.

proje hedefleri ve Gazimağusa'ya etkileri:

Üstel, projenin Gazimağusa için Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kadar önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi ve projenin kent ekonomisini güçlendireceğini öngördü. Projenin kent merkezine turizm hareketliliğini taşıyacağı; sahillere erişimi kolaylaştıracağı, turistlerin kentte daha uzun kalmasını sağlayacağı ve esnaf için yeni ekonomik fırsatlar yaratacağı belirtildi.

Gazimağusa'nın tarihsel olarak denizle kurduğu bağın yeniden canlandırılmasının amaçlandığı projede, kıyı bölgelerinin rehabilitasyonu ve çarşıya doğru yayılan bir hareketlilik planlanıyor. Üstel, bu vizyonu "Yeni Maraş Projesi" olarak tanımlayarak, 1960'ların Maraş'ının yarattığı turizm canlılığının Gazimağusa merkezine taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

yatırımlar, iş birliği ve altyapı öncelikleri:

Üstel, su temin projesinin ardından doğal gaz, fiber altyapı ve elektrik alanındaki çalışmaların da aynı anlayışla sürdürüleceğini kaydetti. Bu projelerin ortak amacının devletin güçlendirilmesi ve halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olduğunu ifade ederek uygulamada kararlılık mesajı verdi.

Konuşmasında "Ana vatan Türkiye ile omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz" vurgusunu ön plana çıkaran Üstel, ilişkilerin hem ekonomik hem de stratejik projelerle derinleştirileceğini dile getirdi. Hükümetin önümüzdeki dönemde bu alanlardaki çalışmalarını hızlandıracağı belirtildi.

siyasi mesajlar ve gençlere yönelik vaatler:

Tanıtım toplantısında Üstel, muhalefete yönelik eleştirilerini de dile getirdi; bazı çevrelerin KKTC ve Türkiye bayraklarına yaptıkları itirazları eleştirerek UBP'nin devletin kuruluş iradesini temsil ettiğini söyledi. Üstel, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ve bayrakların gururla taşınmaya devam edeceğini belirtti.

Gençlere dönük vaatlere değinen Üstel, seçim programlarında yer alan şartsız bedelli askerlik düzenlemesini hayata geçireceklerini belirtti ve ücretsiz üniversite dönemini yineleyerek, bunun özellikle üniversite kenti Gazimağusa'ya ve öğrencilerine katkı sağlayacağını söyledi. Ayrıca UBP'nin yerel ve genel seçimlerdeki iddiasına değinerek, merkezi hükümet ile belediyeler arasındaki iş birliğiyle yeni yatırımların kente aktarılacağını kaydetti.

uygulama takvimi ve paydaşlık:

Üstel, Gazimağusa Vizyon 2033 Projesi'nin açıklanan takvim doğrultusunda hayata geçirileceğini, her aşamada Gazimağusa halkının görüşlerinin alınacağını ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bilimsel çalışmaları yürüteceğini belirtti. Gazimağusa Belediyesi'nin de projede önemli bir paydaş olacağı vurgulandı. Ayrıca UBP'nin belediye başkan adayı Koral Bozkurt ve ekibinin projeyle kentin gelişimini hızlandıracağı ifade edildi.

Üstel, sözlerini "Mağusa lafla değil, işlemle, emekle, projeyle büyüyecek" diyerek tamamladı ve Gazimağusa Vizyon 2033'ün Cumhuriyetin 50. yılına yönelik önemli bir eser olacağını tekrar etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Gazimağusa Vizyon 2033 Projesi’nin tanıtım toplantısında Türkiye ile yürütülen büyük yatırımların devam edeceğini vurgulayarak, "Ana vatan Türkiye ile omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz" mesajını verdi.